29.09.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-1-1-3-1
13
Агирресабала
18
де Маркос
14
Нуньес
4
Паредес
15
Леке
6
Весга
18
Хаурегисар
10
Уильямс
46
Гомес
7
Беренгер
9
Уильямс
4-1-1-2-2
1
Нюланд
22
Кармона
5
Баде
23
Ньянзу
4
Барко
6
Агум
8
Гудель
11
Лукебакио
21
Эджуке
10
Фернандес
17
Ихеначо
10
Уильямс
13
Падилья
13
Падилья
10
Уильямс
18
де Маркос
17
Бершиче
17
Бершиче
18
де Маркос
7
Беренгер
28
Каналес
28
Каналес
7
Беренгер
6
Весга
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
6
Весга
46
Гомес
11
Гурусета
11
Гурусета
46
Гомес
22
Кармона
17
Педроса
17
Педроса
22
Кармона
6
Агум
16
Навас
16
Навас
6
Агум
4
Барко
24
Санчес
24
Санчес
4
Барко
17
Ихеначо
10
Сусо
10
Сусо
17
Ихеначо
10
Фернандес
9
9
10
Фернандес
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Альваро Фернандес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Атлетик - Севилья
1
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
6
7
Офсайды
3
3
Количество передач
332
520
Сейвы
3
4
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.77
1.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Севильи», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»