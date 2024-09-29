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  • «Атлетик» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Атлетик» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 15:57
Атлетик
29.09.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
36' М. Хаурегисар
90+3' А. Падилья (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
28
Пейо Каналес
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
9
Mateo Mejia
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Агирресабала
18
де Маркос
14
Нуньес
4
Паредес
15
Леке
6
Весга
18
Хаурегисар
10
Уильямс
46
Гомес
7
Беренгер
9
Уильямс
4-1-1-2-2
1
Нюланд
22
Кармона
5
Баде
23
Ньянзу
4
Барко
6
Агум
8
Гудель
11
Лукебакио
21
Эджуке
10
Фернандес
17
Ихеначо
10
Уильямс
13
Падилья
13
Падилья
10
Уильямс
18
де Маркос
17
Бершиче
17
Бершиче
18
де Маркос
7
Беренгер
28
Каналес
28
Каналес
7
Беренгер
6
Весга
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
6
Весга
46
Гомес
11
Гурусета
11
Гурусета
46
Гомес
22
Кармона
17
Педроса
17
Педроса
22
Кармона
6
Агум
16
Навас
16
Навас
6
Агум
4
Барко
24
Санчес
24
Санчес
4
Барко
17
Ихеначо
10
Сусо
10
Сусо
17
Ихеначо
10
Фернандес
9
9
10
Фернандес
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Альваро Фернандес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Атлетик - Севилья
1
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
6
7
Офсайды
3
3
Количество передач
332
520
Сейвы
3
4
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.77
1.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Севильи», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Севилья»

Атлетик-Севилья смотреть онлайн 29 сентября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Атлетик
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