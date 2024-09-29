29.09.2024, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Тулуза
Тулуза
4-2-3-1
16
Ресте
19
Сидибе
2
Николайсен
3
МакКензи
12
Каманци
4
Сьерро
23
Кассерес
34
Гбоу
80
Бабика
15
Доннум
9
Магри
3-4-2-1
20
Перри
26
Кумбеди
15
Чалета-Цар
16
Абнер
8
Какере
6
Тессманн
17
Верету
22
Мата
10
Бенрахма
10
Заа
9
Микаутадзе
15
Доннум
17
Суасо
17
Суасо
15
Доннум
34
Гбоу
8
Зайц
8
Зайц
34
Гбоу
4
Сьерро
10
Генро
10
Генро
4
Сьерро
9
Магри
7
Абухляль
7
Абухляль
9
Магри
80
Бабика
7
Кинг
7
Кинг
80
Бабика
6
Тессманн
8
Толиссо
8
Толиссо
6
Тессманн
17
Верету
10
Шерки
10
Шерки
17
Верету
26
Кумбеди
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
26
Кумбеди
10
Заа
39
Фофана
39
Фофана
10
Заа
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Тулуза
Лион
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Тулуза - Лион
2
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
15
Офсайды
4
1
Количество передач
401
479
Сейвы
0
3
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Лиона», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»