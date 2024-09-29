Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тулуза» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Тулуза» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 14:50
Тулуза
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 2
Завершен
Лион
14' Я. Гбоу
28' Р. Николайсен (АГ) 90+5' М. Фофана
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
4
Венсан Сьерро
(К) ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Лион
20
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Максанс Какере
(К) ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Денис Генро
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-2-3-1
16
Ресте
19
Сидибе
2
Николайсен
3
МакКензи
12
Каманци
4
Сьерро
23
Кассерес
34
Гбоу
80
Бабика
15
Доннум
9
Магри
3-4-2-1
20
Перри
26
Кумбеди
15
Чалета-Цар
16
Абнер
8
Какере
6
Тессманн
17
Верету
22
Мата
10
Бенрахма
10
Заа
9
Микаутадзе
15
Доннум
17
Суасо
17
Суасо
15
Доннум
34
Гбоу
8
Зайц
8
Зайц
34
Гбоу
4
Сьерро
10
Генро
10
Генро
4
Сьерро
9
Магри
7
Абухляль
7
Абухляль
9
Магри
80
Бабика
7
Кинг
7
Кинг
80
Бабика
6
Тессманн
8
Толиссо
8
Толиссо
6
Тессманн
17
Верету
10
Шерки
10
Шерки
17
Верету
26
Кумбеди
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
26
Кумбеди
10
Заа
39
Фофана
39
Фофана
10
Заа
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Тулуза
Лион
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Тулуза - Лион
2
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
15
Офсайды
4
1
Количество передач
401
479
Сейвы
0
3
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Лиона», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Лион»

«Тулуза» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Тулуза
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+