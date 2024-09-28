Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Холуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Аль-Холуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 19:50
Аль-Холуд
28.09.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 4
Завершен
Аль-Хиляль
87' У. Троост-Эконг (П)
38' К. Кулибали 43' Малком 45+3' А. аль-Булеахи 48' Р. Лоди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Холуд
43
Марсело Гроэ
(К) ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Холуд
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
70
M. Sawan
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Гроэ
27
Аль-Шаммрани
5
Троост-Эконг
23
Гьембер
27
Аль-Хавсави
96
Н'Дорам
15
Дьен
9
Маолида
18
Аль-Сафари
10
Кольядо
11
Мюлека
3-2-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
9
Митрович
12
12
10
Кольядо
70
Джахфали
70
Джахфали
10
Кольядо
9
Маолида
70
70
9
Маолида
18
Аль-Сафари
45
Асири
45
Асири
18
Аль-Сафари
55
аль-Булеахи
87
Тамбакти
87
Тамбакти
55
аль-Булеахи
Тамбакти
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
Тамбакти
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
38
Леонардо
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Хиляль
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Хиляль
2
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
18
12
Офсайды
2
2
Количество передач
282
527
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Холуд» против «Аль-Хиляля», 5-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Холуд» – «Лилль»

«Аль-Холуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Холуд
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+