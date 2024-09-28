28.09.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Аль-Холуд
Аль-Холуд
4-1-1-3-1
43
Гроэ
27
Аль-Шаммрани
5
Троост-Эконг
23
Гьембер
27
Аль-Хавсави
96
Н'Дорам
15
Дьен
9
Маолида
18
Аль-Сафари
10
Кольядо
11
Мюлека
3-2-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
9
Митрович
12
12
10
Кольядо
70
Джахфали
70
Джахфали
10
Кольядо
9
Маолида
70
70
9
Маолида
18
Аль-Сафари
45
Асири
45
Асири
18
Аль-Сафари
55
аль-Булеахи
87
Тамбакти
87
Тамбакти
55
аль-Булеахи
Тамбакти
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
Тамбакти
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
38
Леонардо
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Хиляль
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Хиляль
2
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
18
12
Офсайды
2
2
Количество передач
282
527
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Холуд» против «Аль-Хиляля», 5-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Холуд» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»