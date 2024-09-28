28.09.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 6 тур
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
3-3-1-2-1
16
Десма
12
Санганте
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
21
Опери
7
Туре
77
Него
8
Кехта
22
Сумаре
77
Касимир
7
Жужу
4-3-2-1
30
Шевалье
22
Сантуш
4
Александро
18
Диаките
3
Гудмундссон
21
Андре
20
Гомеш
7
Гомес
27
Жегрова
11
Сахрауи
15
Дэвид
77
Касимир
14
Кузяев
14
Кузяев
77
Касимир
77
Него
28
Таргаллин
28
Таргаллин
77
Него
7
Жужу
11
Сабби
11
Сабби
7
Жужу
8
Кехта
9
Нгура
9
Нгура
8
Кехта
3
Гудмундссон
5
Баккер
5
Баккер
3
Гудмундссон
22
Сантуш
12
Менье
12
Менье
22
Сантуш
27
Жегрова
8
Мбаппе
8
Мбаппе
27
Жегрова
11
Сахрауи
5
Кабелла
5
Кабелла
11
Сахрауи
21
Андре
32
Буадди
32
Буадди
21
Андре
Остались в запасе
Гавр
Лилль
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
30
Рассул Ндиайе
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
30
Рассул Ндиайе
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Гавр - Лилль
2
1
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
11
9
Офсайды
1
3
Количество передач
384
640
Сейвы
8
4
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.33
2.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Лилля», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»