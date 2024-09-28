Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Лилля», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Лилль»