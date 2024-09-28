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  • «Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 18:50
Гавр
28.09.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 3
Завершен
Лилль
23' Д. Дэвид 35' Д. Дэвид 79' Д. Дэвид
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Стив Нгура
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
8
Этан Мбаппе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Десма
12
Санганте
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
21
Опери
7
Туре
77
Него
8
Кехта
22
Сумаре
77
Касимир
7
Жужу
4-3-2-1
30
Шевалье
22
Сантуш
4
Александро
18
Диаките
3
Гудмундссон
21
Андре
20
Гомеш
7
Гомес
27
Жегрова
11
Сахрауи
15
Дэвид
77
Касимир
14
Кузяев
14
Кузяев
77
Касимир
77
Него
28
Таргаллин
28
Таргаллин
77
Него
7
Жужу
11
Сабби
11
Сабби
7
Жужу
8
Кехта
9
Нгура
9
Нгура
8
Кехта
3
Гудмундссон
5
Баккер
5
Баккер
3
Гудмундссон
22
Сантуш
12
Менье
12
Менье
22
Сантуш
27
Жегрова
8
Мбаппе
8
Мбаппе
27
Жегрова
11
Сахрауи
5
Кабелла
5
Кабелла
11
Сахрауи
21
Андре
32
Буадди
32
Буадди
21
Андре
Остались в запасе
Гавр
Лилль
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
30
Рассул Ндиайе
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
30
Рассул Ндиайе
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Гавр - Лилль
2
1
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
11
9
Офсайды
1
3
Количество передач
384
640
Сейвы
8
4
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.33
2.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Лилля», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр»«Лилль»

«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Гавр
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