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  • «Бавария» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Бавария» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 18:20
Бавария
28.09.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Байер
39' А. Павлович
31' Р. Андрих
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
3-3-1-2-1
1
Градецки
4
Та
5
Хинкапе
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Вирц
11
Терье
22
Бонифаци
22
Геррейру
27
Лаймер
27
Лаймер
22
Геррейру
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
22
Гримальдо
24
Белосян
24
Белосян
22
Гримальдо
7
Вирц
25
Паласиос
25
Паласиос
7
Вирц
22
Бонифаци
23
Телла
23
Телла
22
Бонифаци
11
Терье
21
Адли
21
Адли
11
Терье
Остались в запасе
Бавария
Байер
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Бавария - Байер
1
4
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
11
15
Количество передач
714
322
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Байера», 5-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Байер»

Бавария-Байер смотреть онлайн 28 сентября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Бавария
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