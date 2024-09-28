28.09.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
4-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
3-3-1-2-1
1
Градецки
4
Та
5
Хинкапе
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Вирц
11
Терье
22
Бонифаци
22
Геррейру
27
Лаймер
27
Лаймер
22
Геррейру
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
22
Гримальдо
24
Белосян
24
Белосян
22
Гримальдо
7
Вирц
25
Паласиос
25
Паласиос
7
Вирц
22
Бонифаци
23
Телла
23
Телла
22
Бонифаци
11
Терье
21
Адли
21
Адли
11
Терье
Остались в запасе
Бавария
Байер
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Бавария - Байер
1
4
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
11
15
Количество передач
714
322
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Байера», 5-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»