19.09.2024, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
17
Рейнилду
20
Хименес
24
Ле Норман
14
Льоренте
7
Де Пауль
6
Коке
10
Корреа
17
Рикельме
7
Гризманн
19
Альварес
4-1-1-2-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
48
Вермерен
21
Айдара
7
Симонс
7
Нуса
30
Шешко
17
Опенда
10
Корреа
20
Молина
20
Молина
10
Корреа
7
Гризманн
27
Витсель
27
Витсель
7
Гризманн
7
Де Пауль
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Де Пауль
17
Рикельме
16
Лино
16
Лино
17
Рикельме
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
39
Хенрикс
2
Гертрейда
2
Гертрейда
39
Хенрикс
48
Вермерен
13
Зайвальд
13
Зайвальд
48
Вермерен
7
Симонс
11
Эльмас
11
Эльмас
7
Симонс
7
Нуса
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
7
Нуса
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Атлетико
РБ Лейпциг
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Атлетико - РБ Лейпциг
3
4
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
13
Офсайды
3
1
Количество передач
555
522
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Лейпцига», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»