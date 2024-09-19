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  • «Атлетико» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

«Атлетико» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

19 сентября 2024, 20:50
Атлетико
19.09.2024, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
28' А. Гризманн 90' Х. Хименес
4' Б. Шешко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
17
Рейнилду
20
Хименес
24
Ле Норман
14
Льоренте
7
Де Пауль
6
Коке
10
Корреа
17
Рикельме
7
Гризманн
19
Альварес
4-1-1-2-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
48
Вермерен
21
Айдара
7
Симонс
7
Нуса
30
Шешко
17
Опенда
10
Корреа
20
Молина
20
Молина
10
Корреа
7
Гризманн
27
Витсель
27
Витсель
7
Гризманн
7
Де Пауль
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Де Пауль
17
Рикельме
16
Лино
16
Лино
17
Рикельме
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
39
Хенрикс
2
Гертрейда
2
Гертрейда
39
Хенрикс
48
Вермерен
13
Зайвальд
13
Зайвальд
48
Вермерен
7
Симонс
11
Эльмас
11
Эльмас
7
Симонс
7
Нуса
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
7
Нуса
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Атлетико
РБ Лейпциг
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Атлетико - РБ Лейпциг
3
4
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
13
Офсайды
3
1
Количество передач
555
522
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Лейпцига», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Лейпциг»

«Атлетико» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов РБ Лейпциг Атлетико
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