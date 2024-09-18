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  • «ПСЖ» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

«ПСЖ» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

18 сентября 2024, 21:40
ПСЖ
18.09.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
1 : 0
Завершен
Жирона
90' П. Газзанига (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
5
Давид Лопес
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
ПСЖ
1
Луи Муке
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Жирона
13
Пау Лопес
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
14
Джон Солис
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Порту
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
4-1-2-3
39
Сафонов
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
2
Хакими
33
Заир-Эмери
8
Руис
17
Витинья
29
Барколя
10
Асенсио
10
Дембеле
3-1-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
5
Лопес
3
Гутьеррес
37
Крейчи
6
ван де Бек
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Мартин
17
Хиль
7
Стуани
10
Дембеле
4
Бералдо
4
Бералдо
10
Дембеле
8
Руис
87
Невеш
87
Невеш
8
Руис
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
17
Витинья
7
Кан Ин
7
Кан Ин
17
Витинья
10
Асенсио
9
Муани
9
Муани
10
Асенсио
11
Цыганков
16
Франкес
16
Франкес
11
Цыганков
23
Мартин
14
Солис
14
Солис
23
Мартин
17
Хиль
22
Асприлья
22
Асприлья
17
Хиль
7
Стуани
7
Данжума
7
Данжума
7
Стуани
6
ван де Бек
10
Порту
10
Порту
6
ван де Бек
Остались в запасе
ПСЖ
Жирона
1
Луи Муке
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
13
Пау Лопес
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
28
Боян Миовски
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Луи Муке
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
28
Боян Миовски
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча ПСЖ - Жирона
1
3
Всего ударов по воротам
26
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
8
18
Офсайды
0
1
Количество передач
640
362
Сейвы
1
5
Точность передач %
92
79
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Жироны», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Жирона»

ПСЖ-Жирона смотреть онлайн 18 сентября

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Жирона ПСЖ
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