18.09.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-2-3
39
Сафонов
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
2
Хакими
33
Заир-Эмери
8
Руис
17
Витинья
29
Барколя
10
Асенсио
10
Дембеле
3-1-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
5
Лопес
3
Гутьеррес
37
Крейчи
6
ван де Бек
21
Ромеу
11
Цыганков
23
Мартин
17
Хиль
7
Стуани
10
Дембеле
4
Бералдо
4
Бералдо
10
Дембеле
8
Руис
87
Невеш
87
Невеш
8
Руис
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
17
Витинья
7
Кан Ин
7
Кан Ин
17
Витинья
10
Асенсио
9
Муани
9
Муани
10
Асенсио
11
Цыганков
16
Франкес
16
Франкес
11
Цыганков
23
Мартин
14
Солис
14
Солис
23
Мартин
17
Хиль
22
Асприлья
22
Асприлья
17
Хиль
7
Стуани
7
Данжума
7
Данжума
7
Стуани
6
ван де Бек
10
Порту
10
Порту
6
ван де Бек
Остались в запасе
ПСЖ
Жирона
1
Луи Муке
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Главный тренер
Луис Энрике
13
Пау Лопес
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
28
Боян Миовски
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Луи Муке
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
28
Боян Миовски
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча ПСЖ - Жирона
1
3
Всего ударов по воротам
26
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
8
18
Офсайды
0
1
Количество передач
640
362
Сейвы
1
5
Точность передач %
92
79
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Жироны», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»