15.09.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
Испания. Примера, 5 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-4-1-2
13
Облак
20
Хименес
24
Ле Норман
3
Аспиликуэта
14
Льоренте
6
Коке
22
Галлахер
7
Де Пауль
16
Лино
7
Гризманн
9
Серлот
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Корреа
3
Москера
5
Таррега
20
Фулкье
22
Гильямон
18
Пепелу
8
Гуэрра
11
Риоха
99
Гомес
16
Лопес
3
Аспиликуэта
17
Рейнилду
17
Рейнилду
3
Аспиликуэта
7
Гризманн
20
Симеоне
20
Симеоне
7
Гризманн
16
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
16
Лино
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
9
Серлот
19
Альварес
19
Альварес
9
Серлот
20
Фулкье
21
Васкес
21
Васкес
20
Фулкье
22
Гильямон
5
Барренечеа
5
Барренечеа
22
Гильямон
99
Гомес
10
Техон
10
Техон
99
Гомес
11
Риоха
7
Каньос
7
Каньос
11
Риоха
8
Гуэрра
11
Валера
11
Валера
8
Гуэрра
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Столе Димитриевски
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Атлетико - Валенсия
1
2
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
8
Офсайды
1
2
Количество передач
515
465
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
3.39
0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Валенсии», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»