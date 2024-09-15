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  • «Атлетико» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Атлетико» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 19:43
Атлетико
15.09.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 0
Завершен
Валенсия
39' К. Галлахер 54' А. Гризманн 90+4' Х. Альварес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
(К) ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
10
Мартин Техон
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
20
Хименес
24
Ле Норман
3
Аспиликуэта
14
Льоренте
6
Коке
22
Галлахер
7
Де Пауль
16
Лино
7
Гризманн
9
Серлот
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Корреа
3
Москера
5
Таррега
20
Фулкье
22
Гильямон
18
Пепелу
8
Гуэрра
11
Риоха
99
Гомес
16
Лопес
3
Аспиликуэта
17
Рейнилду
17
Рейнилду
3
Аспиликуэта
7
Гризманн
20
Симеоне
20
Симеоне
7
Гризманн
16
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
16
Лино
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
9
Серлот
19
Альварес
19
Альварес
9
Серлот
20
Фулкье
21
Васкес
21
Васкес
20
Фулкье
22
Гильямон
5
Барренечеа
5
Барренечеа
22
Гильямон
99
Гомес
10
Техон
10
Техон
99
Гомес
11
Риоха
7
Каньос
7
Каньос
11
Риоха
8
Гуэрра
11
Валера
11
Валера
8
Гуэрра
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Столе Димитриевски
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Атлетико - Валенсия
1
2
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
8
Офсайды
1
2
Количество передач
515
465
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
3.39
0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Валенсии», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Валенсия»

Атлетико – Валенсия смотреть онлайн 15 сентября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Атлетико
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