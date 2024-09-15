15.09.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
Испания. Примера, 5 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
3-3-2-2
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
35
Мармоль
2
Парк
14
Муньос
20
Кампанья
20
Родригес
10
Молейро
9
МакБарни
19
Рамирес
4-2-2-2
13
Агирресабала
18
де Маркос
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
4
Суарес
3
Муньос
3
Муньос
4
Суарес
20
Кампанья
6
Гонсалес
6
Гонсалес
20
Кампанья
26
Маккена
11
Рамирес
11
Рамирес
26
Маккена
9
МакБарни
17
Мата
17
Мата
9
МакБарни
14
Муньос
21
Силва
21
Силва
14
Муньос
18
де Маркос
2
Горосабель
2
Горосабель
18
де Маркос
11
Гурусета
6
Весга
6
Весга
11
Гурусета
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Атлетик
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Вити Росада
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
17
Вити Росада
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Лас-Пальмас - Атлетик
1
1
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
8
12
Офсайды
0
1
Количество передач
599
332
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
69
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.08
2.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Атлетик», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»