15.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 10 тур
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-1-2-2-2
1
Штепа
2
Нестеров
99
Евдокимов
45
Кармаев
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
7
Маляров
11
Николаев
13
Янов
19
Руденко
7
Хохлачев
3-3-2-1-1
95
Вамбольт
89
Загре
42
Джон
27
Черный
2
Скворцов
38
Алейников
2
Косогоров
5
Зинков
15
Самойлов
8
Сухомлинов
9
Федоров
13
Янов
61
Ужгин
61
Ужгин
13
Янов
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
7
Хохлачев
80
Арбузов
80
Арбузов
7
Хохлачев
2
Скворцов
84
Гбамбле
84
Гбамбле
2
Скворцов
5
Зинков
78
Куль
78
Куль
5
Зинков
9
Федоров
97
Малахов
97
Малахов
9
Федоров
Гбамбле
28
Султонов
28
Султонов
Гбамбле
15
Самойлов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
15
Самойлов
Остались в запасе
Чайка
Шинник
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Чайка - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Шинника», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»