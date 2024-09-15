Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Чайка» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Чайка» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 16:50
Чайка
15.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Шинник
22' В. Руденко 35' Д. Янов
43' З. Федоров 69' А. Малахов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
8
Дмитрий Котов
ПВ
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Нене Гбамбле
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Штепа
2
Нестеров
99
Евдокимов
45
Кармаев
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
7
Маляров
11
Николаев
13
Янов
19
Руденко
7
Хохлачев
3-3-2-1-1
95
Вамбольт
89
Загре
42
Джон
27
Черный
2
Скворцов
38
Алейников
2
Косогоров
5
Зинков
15
Самойлов
8
Сухомлинов
9
Федоров
13
Янов
61
Ужгин
61
Ужгин
13
Янов
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
7
Хохлачев
80
Арбузов
80
Арбузов
7
Хохлачев
2
Скворцов
84
Гбамбле
84
Гбамбле
2
Скворцов
5
Зинков
78
Куль
78
Куль
5
Зинков
9
Федоров
97
Малахов
97
Малахов
9
Федоров
Гбамбле
28
Султонов
28
Султонов
Гбамбле
15
Самойлов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
15
Самойлов
Остались в запасе
Чайка
Шинник
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Чайка - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Шинника», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка»«Шинник»

«Чайка» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Шинник Чайка
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+