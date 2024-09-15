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  • «Сельта» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Сельта» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 13:50
Сельта
15.09.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 1
Завершен
Вальядолид
22' У. Альварес 35' Б. Иглесиас 90+1' А. Дувикас
50' Р. Моро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
2
Луис Перес
(К) ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
20
Чуки
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
13
Cesar Fernandez
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
3-4-3
13
Гуаита
15
Старфельт
30
Мингеса
20
Родригес
16
Жаилсон
5
Сотело
23
Альварес
8
Бельтран
11
Дуран
7
Иглесиас
10
Аспас
4-4-1-1
1
Хейн
2
Роша
15
Джемерт
39
Озкаджар
2
Перес
21
Мартин
21
Амалла
20
Чуки
71
Перес
21
Ндиайе
9
Латаса
16
Жаилсон
3
Алонсо
3
Алонсо
16
Жаилсон
20
Родригес
4
Айду
4
Айду
20
Родригес
11
Дуран
19
Сведберг
19
Сведберг
11
Дуран
5
Сотело
23
Родригес
23
Родригес
5
Сотело
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
15
Джемерт
24
Юрич
24
Юрич
15
Джемерт
71
Перес
23
Месегер
23
Месегер
71
Перес
21
Амалла
29
Кенеди
29
Кенеди
21
Амалла
20
Чуки
10
Санчес
10
Санчес
20
Чуки
21
Ндиайе
18
Моро
18
Моро
21
Ндиайе
Остались в запасе
Сельта
Вальядолид
25
Иван Вильяр
ВР
13
Cesar Fernandez
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
13
Cesar Fernandez
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Сельта - Вальядолид
3
5
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
15
Офсайды
3
1
Количество передач
486
405
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Вальядолида», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Вальядолид»

«Сельта» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вальядолид Сельта
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