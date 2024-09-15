15.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 10 тур
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск
4-2-2-2
98
Имамов
16
Поярков
50
Быков
53
Журавлев
17
Покидышев
92
Емельянов
46
Першин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Алиев
3-4-2-1
66
Янович
17
Валиахметов
3
Сагуткин
16
Шоркин
99
Емельянов
6
Родин
73
Петров
25
Ситдиков
7
Шильцов
7
Джамилов
9
Алиев
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
92
Емельянов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
92
Емельянов
46
Першин
40
Бавин
40
Бавин
46
Першин
10
Алиев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Алиев
17
Валиахметов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
17
Валиахметов
7
Шильцов
16
Денисов
16
Денисов
7
Шильцов
99
Емельянов
9
Першин
9
Першин
99
Емельянов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
1
Андрей Голубев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Нефтехимик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Нефтехимика», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»