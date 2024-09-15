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  • «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 13:50
СКА-Хабаровск
15.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Нефтехимик
28' А. Симонян 90+2' Г. Гонгадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
46
Никита Першин
ОП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
25
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
4-2-2-2
98
Имамов
16
Поярков
50
Быков
53
Журавлев
17
Покидышев
92
Емельянов
46
Першин
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
10
Алиев
3-4-2-1
66
Янович
17
Валиахметов
3
Сагуткин
16
Шоркин
99
Емельянов
6
Родин
73
Петров
25
Ситдиков
7
Шильцов
7
Джамилов
9
Алиев
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
92
Емельянов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
92
Емельянов
46
Першин
40
Бавин
40
Бавин
46
Першин
10
Алиев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Алиев
17
Валиахметов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
17
Валиахметов
7
Шильцов
16
Денисов
16
Денисов
7
Шильцов
99
Емельянов
9
Першин
9
Першин
99
Емельянов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
1
Андрей Голубев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Садыг Багиев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Нефтехимик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «СКА-Хабаровск» против «Нефтехимика», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»

«СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Нефтехимик СКА-Хабаровск
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