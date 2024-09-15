15.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 10 тур
Россия. Первая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Тюмень
Тюмень
4-1-2-3
33
Крицюк
72
Бем
44
Сухорученко
34
Храмцов
30
Шавлохов
4
Кленкин
14
Кенфак
32
Кулишев
24
Коротаев
80
Купцов
11
Карпов
4-1-2-3
13
Косаревский
77
Юзепчук
27
Молодцов
13
Иванов
51
Синяк
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
9
Максименко
10
Саадуев
77
Сасин
32
Кулишев
8
Талалай
8
Талалай
32
Кулишев
4
Кленкин
10
Савинов
10
Савинов
4
Кленкин
80
Купцов
31
Ткачук
31
Ткачук
80
Купцов
77
Сасин
2
Чуриков
2
Чуриков
77
Сасин
20
Полубояринов
8
Капленко
8
Капленко
20
Полубояринов
22
Чобанов
11
Бабаев
11
Бабаев
22
Чобанов
10
Саадуев
70
Самко
70
Самко
10
Саадуев
77
Юзепчук
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Юзепчук
Остались в запасе
Тюмень
Сокол
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
1
Тимур Крайков
ВР
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Тюмень - Сокол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Сокол», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»