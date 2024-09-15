Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тюмень» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Тюмень» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 13:50
Тюмень
15.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Сокол
42' А. Максименко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
4-1-2-3
33
Крицюк
72
Бем
44
Сухорученко
34
Храмцов
30
Шавлохов
4
Кленкин
14
Кенфак
32
Кулишев
24
Коротаев
80
Купцов
11
Карпов
4-1-2-3
13
Косаревский
77
Юзепчук
27
Молодцов
13
Иванов
51
Синяк
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
9
Максименко
10
Саадуев
77
Сасин
32
Кулишев
8
Талалай
8
Талалай
32
Кулишев
4
Кленкин
10
Савинов
10
Савинов
4
Кленкин
80
Купцов
31
Ткачук
31
Ткачук
80
Купцов
77
Сасин
2
Чуриков
2
Чуриков
77
Сасин
20
Полубояринов
8
Капленко
8
Капленко
20
Полубояринов
22
Чобанов
11
Бабаев
11
Бабаев
22
Чобанов
10
Саадуев
70
Самко
70
Самко
10
Саадуев
77
Юзепчук
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Юзепчук
Остались в запасе
Тюмень
Сокол
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
1
Тимур Крайков
ВР
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Тюмень - Сокол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Сокол», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Сокол»

«Тюмень» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сокол Тюмень
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+