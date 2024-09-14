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  • «Алания» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Алания» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 15:50
Алания
14.09.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
КАМАЗ
1' Д. Караев 45+1' А. Дерюгин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
23
Виктор Нафиков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
21
Павел Горелов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
4-1-2-3
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Татаев
15
Плиев
77
Губиев
6
Макаров
30
Гаглоев
17
Кокоев
99
Абдоков
23
Нафиков
88
Чимези
3-4-2-1
31
Анисимов
19
Тананеев
18
Мельников
22
Гюрджан
11
Стародуб
21
Горелов
6
Козлов
13
Почивалин
53
Дерюгин
11
Апеков
10
Караев
23
Нафиков
8
Хугаев
8
Хугаев
23
Нафиков
17
Кокоев
11
Чочиев
11
Чочиев
17
Кокоев
99
Абдоков
7
Гурциев
7
Гурциев
99
Абдоков
53
Дерюгин
7
Аюкин
7
Аюкин
53
Дерюгин
11
Апеков
10
Защепкин
10
Защепкин
11
Апеков
10
Караев
10
Лаук
10
Лаук
10
Караев
Остались в запасе
Алания
КАМАЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
76
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Алания - КАМАЗ
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «КАМАЗа», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания»«КАМАЗ»

«Алания» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Румыния. Лига I КАМАЗ Алания
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