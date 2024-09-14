14.09.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 10 тур
Россия. Первая лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Алания
Алания
4-1-2-3
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Татаев
15
Плиев
77
Губиев
6
Макаров
30
Гаглоев
17
Кокоев
99
Абдоков
23
Нафиков
88
Чимези
3-4-2-1
31
Анисимов
19
Тананеев
18
Мельников
22
Гюрджан
11
Стародуб
21
Горелов
6
Козлов
13
Почивалин
53
Дерюгин
11
Апеков
10
Караев
23
Нафиков
8
Хугаев
8
Хугаев
23
Нафиков
17
Кокоев
11
Чочиев
11
Чочиев
17
Кокоев
99
Абдоков
7
Гурциев
7
Гурциев
99
Абдоков
53
Дерюгин
7
Аюкин
7
Аюкин
53
Дерюгин
11
Апеков
10
Защепкин
10
Защепкин
11
Апеков
10
Караев
10
Лаук
10
Лаук
10
Караев
Остались в запасе
Алания
КАМАЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
76
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Алания - КАМАЗ
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «КАМАЗа», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»