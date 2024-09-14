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  • «Мальорка» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Мальорка» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 13:50
Мальорка
14.09.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
57' Р. Альбиоль (АГ)
27' Л. Кошта 90+4' А. Перес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
11
Саму Кошта
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
29
Такума Асано
ПВ
27
Марк Доменек
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
(К) ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Йереми Пино
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Грейф
3
Латорре
24
Вальент
21
Раильо
11
Кошта
6
Санчес
8
Морланес
14
Родригес
29
Асано
19
Мурики
27
Доменек
4-2-2-2
13
Конде
26
Фемения
39
Альбиоль
2
Кошта
23
Кардона
14
Комесанья
10
Парехо
11
Акомах
10
Баэна
7
Перес
11
Барри
8
Морланес
22
Мохика
22
Мохика
8
Морланес
6
Санчес
3
Копете
3
Копете
6
Санчес
14
Родригес
23
Наварро
23
Наварро
14
Родригес
29
Асано
10
Дардер
10
Дардер
29
Асано
27
Доменек
17
Фернандес
17
Фернандес
27
Доменек
23
Кардона
24
Бернат
24
Бернат
23
Кардона
14
Комесанья
11
Террац
11
Террац
14
Комесанья
11
Акомах
10
Пино
10
Пино
11
Акомах
10
Парехо
19
Пепе
19
Пепе
10
Парехо
Остались в запасе
Мальорка
Вильярреал
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
8
Омар Маскарель
ОП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
8
Омар Маскарель
ОП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Мальорка - Вильярреал
3
1
3
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
9
Офсайды
2
2
Количество передач
440
380
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.41
1.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Вильярреала», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка»«Вильярреал»

«Мальорка» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Мальорка
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