14.09.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 5 тур
Испания. Примера, 5 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
3-1-2-2-2
1
Грейф
3
Латорре
24
Вальент
21
Раильо
11
Кошта
6
Санчес
8
Морланес
14
Родригес
29
Асано
19
Мурики
27
Доменек
4-2-2-2
13
Конде
26
Фемения
39
Альбиоль
2
Кошта
23
Кардона
14
Комесанья
10
Парехо
11
Акомах
10
Баэна
7
Перес
11
Барри
8
Морланес
22
Мохика
22
Мохика
8
Морланес
6
Санчес
3
Копете
3
Копете
6
Санчес
14
Родригес
23
Наварро
23
Наварро
14
Родригес
29
Асано
10
Дардер
10
Дардер
29
Асано
27
Доменек
17
Фернандес
17
Фернандес
27
Доменек
23
Кардона
24
Бернат
24
Бернат
23
Кардона
14
Комесанья
11
Террац
11
Террац
14
Комесанья
11
Акомах
10
Пино
10
Пино
11
Акомах
10
Парехо
19
Пепе
19
Пепе
10
Парехо
Остались в запасе
Мальорка
Вильярреал
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
8
Омар Маскарель
ОП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
8
Омар Маскарель
ОП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Мальорка - Вильярреал
3
1
3
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
9
Офсайды
2
2
Количество передач
440
380
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.41
1.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Вильярреала», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»