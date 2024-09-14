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  • «Черноморец» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Черноморец» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 11:50
Черноморец
14.09.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Ингулец
90+3' O. Pshenychnyuk
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
27
Александр Васильев
ОП
6
Богдан Белошевский
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
10
Александр Козак
ЛВ
20
Роман Волохатый
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
97
Денис Резепов
АП
7
Юрий Козыренко
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Рудько
6
44
15
Лацабидзе
91
Бутко
27
Васильев
6
Белошевский
3
Кисиль
66
Сигеев
7
Петряк
11
Попов
4-3-2-1
12
Паламарчук
4
23
Шершень
2
91
Мельничук
20
Волохатый
10
11
Пятов
11
Богунов
10
Козак
29
Белоцерковец
15
Лацабидзе
28
Габелок
28
Габелок
15
Лацабидзе
66
Сигеев
33
33
66
Сигеев
7
Петряк
77
77
7
Петряк
11
Попов
9
9
11
Попов
33
Мысык
33
Мысык
20
Волохатый
97
Резепов
97
Резепов
20
Волохатый
11
Богунов
99
99
11
Богунов
10
Козак
17
Ситало
17
Ситало
10
Козак
10
19
19
10
Остались в запасе
Черноморец
Ингулец
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
36
Антон Жилкин
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Черноморец - Ингулец
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Ингульца», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Ингулец»

«Черноморец» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ингулец Черноморец
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