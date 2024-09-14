14.09.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
Ингулец
3-4-1-1-1
1
Рудько
6
44
15
Лацабидзе
91
Бутко
27
Васильев
6
Белошевский
3
Кисиль
66
Сигеев
7
Петряк
11
Попов
4-3-2-1
12
Паламарчук
4
23
Шершень
2
91
Мельничук
20
Волохатый
10
11
Пятов
11
Богунов
10
Козак
29
Белоцерковец
15
Лацабидзе
28
Габелок
28
Габелок
15
Лацабидзе
66
Сигеев
33
33
66
Сигеев
7
Петряк
77
77
7
Петряк
11
Попов
9
9
11
Попов
33
Мысык
33
Мысык
20
Волохатый
97
Резепов
97
Резепов
20
Волохатый
11
Богунов
99
99
11
Богунов
10
Козак
17
Ситало
17
Ситало
10
Козак
10
19
19
10
Остались в запасе
Черноморец
Ингулец
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
36
Антон Жилкин
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Черноморец - Ингулец
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Ингульца», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 13:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»