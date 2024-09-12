Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2024

«Динамо» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2024

12 сентября 2024, 16:50
Динамо Мн
12.09.2024, четверг, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Гомель
63' П. Игор 89' Т. Мельниченко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
8
Никита Демченко
АП
29
Стивен Альфред
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Фернандо Нето
ЦП
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Anton Semenov
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
4-1-1-2-2
21
Лапоухов
5
Рай
67
Бегунов
4
Гаврилович
32
Пигас
8
Селява
29
Амиан
26
Седько
8
Демченко
7
Адеола
29
Альфред
3-2-2-2-1
44
Клещук
16
Заяц
3
Чаговец
4
Ращеня
15
Яцкевич
3
Матвейчик
42
Абдуллахи
7
Нето
37
Давискиба
17
Потапенко
9
Грищенко
4
Гаврилович
20
Сачивко
20
Сачивко
4
Гаврилович
29
Амиан
20
Школик
20
Школик
29
Амиан
7
Адеола
19
Игор
19
Игор
7
Адеола
26
Седько
98
Подстрелов
98
Подстрелов
26
Седько
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
3
Матвейчик
22
Шевченко
22
Шевченко
3
Матвейчик
37
Давискиба
20
Алиу
20
Алиу
37
Давискиба
9
Грищенко
18
Некрасов
18
Некрасов
9
Грищенко
17
Потапенко
11
Антилевский
11
Антилевский
17
Потапенко
7
Нето
8
Ермакович
8
Ермакович
7
Нето
Остались в запасе
Динамо Мн
Гомель
49
Артем Каратай
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
21
Александр Нечаев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Динамо Мн - Гомель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Гомеля», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Гомель»

«Динамо» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Гомель Динамо Мн
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+