12.09.2024, четверг, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-1-1-2-2
21
Лапоухов
5
Рай
67
Бегунов
4
Гаврилович
32
Пигас
8
Селява
29
Амиан
26
Седько
8
Демченко
7
Адеола
29
Альфред
3-2-2-2-1
44
Клещук
16
Заяц
3
Чаговец
4
Ращеня
15
Яцкевич
3
Матвейчик
42
Абдуллахи
7
Нето
37
Давискиба
17
Потапенко
9
Грищенко
4
Гаврилович
20
Сачивко
20
Сачивко
4
Гаврилович
29
Амиан
20
Школик
20
Школик
29
Амиан
7
Адеола
19
Игор
19
Игор
7
Адеола
26
Седько
98
Подстрелов
98
Подстрелов
26
Седько
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
3
Матвейчик
22
Шевченко
22
Шевченко
3
Матвейчик
37
Давискиба
20
Алиу
20
Алиу
37
Давискиба
9
Грищенко
18
Некрасов
18
Некрасов
9
Грищенко
17
Потапенко
11
Антилевский
11
Антилевский
17
Потапенко
7
Нето
8
Ермакович
8
Ермакович
7
Нето
Остались в запасе
Динамо Мн
Гомель
49
Артем Каратай
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
21
Александр Нечаев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Динамо Мн - Гомель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Гомеля», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Гомель»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»