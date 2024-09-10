10.09.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа B1, 2 тур
Лига наций, группа B1, 2 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Чехия
Чехия
3-2-1-2-2
1
Коварж
14
Витик
20
Зелены
5
Цоуфал
7
Крейчи
22
Соучек
12
Черв
17
Провод
7
Шулц
19
Хоры
18
Черны
3-3-1-2-1
12
Трубин
17
Зинченко
22
Матвиенко
13
Забарный
18
Тымчик
6
Степаненко
16
Миколенко
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
7
Мудрик
11
Ванат
12
Черв
21
Крал
21
Крал
12
Черв
17
Провод
20
Лингр
20
Лингр
17
Провод
7
Шулц
9
Кусей
9
Кусей
7
Шулц
19
Хоры
10
Шик
10
Шик
19
Хоры
18
Черны
10
Гложек
10
Гложек
18
Черны
17
Зинченко
17
Пихаленок
17
Пихаленок
17
Зинченко
6
Степаненко
8
Малиновский
8
Малиновский
6
Степаненко
10
Шапаренко
8
Судаков
8
Судаков
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
15
Цыганков
15
Цыганков
7
Ярмоленко
11
Ванат
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Ванат
Остались в запасе
Чехия
Украина
16
Адам Задражил
ВР
23
Якуб Маркович
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
18
Лукаш Калвах
ЦП
10
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
11
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
16
Адам Задражил
ВР
23
Якуб Маркович
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
18
Лукаш Калвах
ЦП
10
Томаш Чванчара
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
11
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Чехия - Украина
5
2
Всего ударов по воротам
14
20
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
16
16
Офсайды
1
0
Количество передач
348
458
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча Чехия против Украины, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Украина
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»