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  • Чехия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Чехия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

10 сентября 2024, 20:35
Чехия
10.09.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа B1, 2 тур
3 : 2
Завершен
Украина
21' П. Шулц 45+2' П. Шулц 80' Т. Соучек (П)
37' В. Ванат 84' Г. Судаков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
14
Мартин Витик
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ОП
22
Томаш Соучек
(К) ОП
12
Лукас Черв
ЦП
7
Павел Шулц
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
(К) ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Чехия
16
Адам Задражил
ВР
23
Якуб Маркович
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
9
Василь Кусей
ЛВ
21
Алекс Крал
ОП
20
Ондржей Лингр
ЦП
18
Лукаш Калвах
ЦП
10
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
17
Александр Пихаленок
ЦП
11
Владислав Кабаев
АП
8
Руслан Малиновский
АП
8
Георгий Судаков
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Коварж
14
Витик
20
Зелены
5
Цоуфал
7
Крейчи
22
Соучек
12
Черв
17
Провод
7
Шулц
19
Хоры
18
Черны
3-3-1-2-1
12
Трубин
17
Зинченко
22
Матвиенко
13
Забарный
18
Тымчик
6
Степаненко
16
Миколенко
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
7
Мудрик
11
Ванат
12
Черв
21
Крал
21
Крал
12
Черв
17
Провод
20
Лингр
20
Лингр
17
Провод
7
Шулц
9
Кусей
9
Кусей
7
Шулц
19
Хоры
10
Шик
10
Шик
19
Хоры
18
Черны
10
Гложек
10
Гложек
18
Черны
17
Зинченко
17
Пихаленок
17
Пихаленок
17
Зинченко
6
Степаненко
8
Малиновский
8
Малиновский
6
Степаненко
10
Шапаренко
8
Судаков
8
Судаков
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
15
Цыганков
15
Цыганков
7
Ярмоленко
11
Ванат
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Ванат
Остались в запасе
Чехия
Украина
16
Адам Задражил
ВР
23
Якуб Маркович
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
18
Лукаш Калвах
ЦП
10
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
11
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
16
Адам Задражил
ВР
23
Якуб Маркович
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
18
Лукаш Калвах
ЦП
10
Томаш Чванчара
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
11
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Чехия - Украина
5
2
Всего ударов по воротам
14
20
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
16
16
Офсайды
1
0
Количество передач
348
458
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча Чехия против Украины, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия – Украина

Чехия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Украина Чехия
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