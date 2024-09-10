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  • Албания – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Албания – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

10 сентября 2024, 20:35
Албания
10.09.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа B1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Грузия
71' Г. Кочорашвили
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
(К) ПЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
4
Гурам Кашия
(К) ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Албания
1
Simon Simoni
ВР
3
Адриан Байрами
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
14
Казим Лячи
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
19
Себастьян Спахиу
АП
12
Ален Шерри
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
2
Лука Гадрани
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Стракоша
3
Митай
18
Исмайли
15
Кумбула
4
Хюсай
8
Асллани
20
Рамадани
21
Ходжа
10
Байрами
9
Асани
7
Манай
3-2-3-1-1
1
Мамардашвили
2
Какабадзе
15
Гвелесиани
4
Лочошвили
4
Кашия
3
Двали
8
Китеишвили
6
Кочорашвили
10
Чакветадзе
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
21
Ходжа
14
Лячи
14
Лячи
21
Ходжа
9
Асани
19
Спахиу
19
Спахиу
9
Асани
10
Байрами
11
Узуни
11
Узуни
10
Байрами
7
Манай
17
Сефери
17
Сефери
7
Манай
6
Кочорашвили
8
Алтунашвили
8
Алтунашвили
6
Кочорашвили
7
Кварацхелия
9
Давиташвили
9
Давиташвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
Остались в запасе
Албания
Грузия
1
Simon Simoni
ВР
3
Адриан Байрами
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
16
Медон Бериша
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
2
Лука Гадрани
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
3
Адриан Байрами
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
16
Медон Бериша
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
12
Ален Шерри
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
2
Лука Гадрани
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Албания - Грузия
1
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
13
Офсайды
1
0
Количество передач
561
577
Сейвы
2
0
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
6
8

Смотреть прямую трансляцию матча Албания против Грузии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания – Грузия

Албания – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Грузия Албания
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