10.09.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа B1, 2 тур
Лига наций, группа B1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Албания
Албания
4-1-1-3-1
1
Стракоша
3
Митай
18
Исмайли
15
Кумбула
4
Хюсай
8
Асллани
20
Рамадани
21
Ходжа
10
Байрами
9
Асани
7
Манай
3-2-3-1-1
1
Мамардашвили
2
Какабадзе
15
Гвелесиани
4
Лочошвили
4
Кашия
3
Двали
8
Китеишвили
6
Кочорашвили
10
Чакветадзе
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
21
Ходжа
14
Лячи
14
Лячи
21
Ходжа
9
Асани
19
Спахиу
19
Спахиу
9
Асани
10
Байрами
11
Узуни
11
Узуни
10
Байрами
7
Манай
17
Сефери
17
Сефери
7
Манай
6
Кочорашвили
8
Алтунашвили
8
Алтунашвили
6
Кочорашвили
7
Кварацхелия
9
Давиташвили
9
Давиташвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
Остались в запасе
Албания
Грузия
1
Simon Simoni
ВР
3
Адриан Байрами
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
16
Медон Бериша
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
2
Лука Гадрани
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
3
Адриан Байрами
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
16
Медон Бериша
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
12
Ален Шерри
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
2
Лука Гадрани
ЦЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Шота Ноникашвили
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Албания - Грузия
1
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
13
Офсайды
1
0
Количество передач
561
577
Сейвы
2
0
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Смотреть прямую трансляцию матча Албания против Грузии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания – Грузия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»