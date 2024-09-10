Составы команд
Венгрия
Венгрия
3-2-2-2-1
1
Дибус
6
Орбан
14
Болла
18
Надь
15
Дардаи
21
Ботка
8
Никичер
13
Шафер
10
Собослаи
20
Салаи
19
Варга
3-2-2-1-2
1
Васили
16
Баришич
18
Катич
3
Бичакчич
23
Газибегович
7
Дедич
19
Шарич
17
Бурнич
13
Башич
11
Джеко
10
Демирович
18
Надь
11
Керкез
11
Керкез
18
Надь
21
Ботка
3
Балог
3
Балог
21
Ботка
14
Болла
23
Шобот
23
Шобот
14
Болла
19
Варга
9
Адам
9
Адам
19
Варга
10
Демирович
11
Байрактаревич
11
Байрактаревич
10
Демирович
13
Башич
5
Хусейнбашич
5
Хусейнбашич
13
Башич
19
Шарич
8
Гигович
8
Гигович
19
Шарич
17
Бурнич
6
Тахирович
6
Тахирович
17
Бурнич
Остались в запасе
Венгрия
Босния и Герцеговина
12
Петер Гулачи
ВР
2
Bence Gergényi
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
15
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
12
Осман Хаджикич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
14
Ифет Джаковац
ЦП
20
Харис Хайрадинович
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
23
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Остались в запасе
12
Петер Гулачи
ВР
2
Bence Gergényi
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
15
Пал Дардаи
ЦФ
Остались в запасе
12
Осман Хаджикич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
14
Ифет Джаковац
ЦП
20
Харис Хайрадинович
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
23
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Саво Милошевич
Статистика матча Венгрия - Босния и Герцеговина
1
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
13
1
Нарушения
10
10
Количество передач
549
300
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Смотреть прямую трансляцию матча Венгрия против Боснии и Герцеговины, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Босния и Герцеговина
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»