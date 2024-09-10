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  • Венгрия – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Венгрия – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

10 сентября 2024, 20:35
Венгрия
10.09.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа A3, 2 тур
0 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
8
Тамаш Никичер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К) АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
16
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
18
Никола Катич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
19
Дарио Шарич
ЦП
17
Дзенис Бурнич
ЦП
13
Иван Башич
АП
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
11
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
2
Bence Gergényi
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
15
Пал Дардаи
ЦФ
9
Мартин Адам
ЦФ
Босния и Герцеговина
12
Осман Хаджикич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
11
Эсмир Байрактаревич
ЦП
14
Ифет Джаковац
ЦП
5
Денис Хусейнбашич
ЦП
20
Харис Хайрадинович
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
23
Харис Табакович
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дибус
6
Орбан
14
Болла
18
Надь
15
Дардаи
21
Ботка
8
Никичер
13
Шафер
10
Собослаи
20
Салаи
19
Варга
3-2-2-1-2
1
Васили
16
Баришич
18
Катич
3
Бичакчич
23
Газибегович
7
Дедич
19
Шарич
17
Бурнич
13
Башич
11
Джеко
10
Демирович
18
Надь
11
Керкез
11
Керкез
18
Надь
21
Ботка
3
Балог
3
Балог
21
Ботка
14
Болла
23
Шобот
23
Шобот
14
Болла
19
Варга
9
Адам
9
Адам
19
Варга
10
Демирович
11
Байрактаревич
11
Байрактаревич
10
Демирович
13
Башич
5
Хусейнбашич
5
Хусейнбашич
13
Башич
19
Шарич
8
Гигович
8
Гигович
19
Шарич
17
Бурнич
6
Тахирович
6
Тахирович
17
Бурнич
Остались в запасе
Венгрия
Босния и Герцеговина
12
Петер Гулачи
ВР
2
Bence Gergényi
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
15
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
12
Осман Хаджикич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
14
Ифет Джаковац
ЦП
20
Харис Хайрадинович
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
23
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Остались в запасе
12
Петер Гулачи
ВР
2
Bence Gergényi
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
15
Пал Дардаи
ЦФ
Остались в запасе
12
Осман Хаджикич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
14
Ифет Джаковац
ЦП
20
Харис Хайрадинович
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
23
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Саво Милошевич
Статистика матча Венгрия - Босния и Герцеговина
1
2
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
13
1
Нарушения
10
10
Количество передач
549
300
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
9
5

Смотреть прямую трансляцию матча Венгрия против Боснии и Герцеговины, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Босния и Герцеговина

Венгрия – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Босния и Герцеговина Венгрия
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