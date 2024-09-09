09.09.2024, понедельник, 21:15
Россия. Первая лига, 9 тур
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
2-2-1-3-2
71
Свинов
25
Андраде
4
Гассама
5
Осипов
59
Аванесян
96
Мохаммад
99
Глушков
17
Саусь
10
Фернандес
11
Эльдарушев
19
Пряхин
4-2-1-3
33
Крицюк
34
Храмцов
72
Бем
44
Сухорученко
30
Шавлохов
8
Талалай
4
Кленкин
14
Кенфак
24
Коротаев
80
Купцов
11
Карпов
99
Глушков
57
Бегун
57
Бегун
99
Глушков
5
Осипов
43
Терентьев
43
Терентьев
5
Осипов
19
Пряхин
7
Маляров
7
Маляров
19
Пряхин
11
Эльдарушев
23
Стефанович
23
Стефанович
11
Эльдарушев
8
Талалай
13
Петров
13
Петров
8
Талалай
80
Купцов
32
Кулишев
32
Кулишев
80
Купцов
Остались в запасе
Балтика
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
66
Никита Терещук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
31
Денис Ткачук
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
66
Никита Терещук
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
31
Денис Ткачук
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Балтика - Тюмень
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Тюмени», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 21:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Тюмень»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»