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  • «Балтика» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

«Балтика» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

9 сентября 2024, 20:05
Балтика
09.09.2024, понедельник, 21:15
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Тюмень
44' А. Эльдарушев
13' Д. Шавлохов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
66
Никита Терещук
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
2-2-1-3-2
71
Свинов
25
Андраде
4
Гассама
5
Осипов
59
Аванесян
96
Мохаммад
99
Глушков
17
Саусь
10
Фернандес
11
Эльдарушев
19
Пряхин
4-2-1-3
33
Крицюк
34
Храмцов
72
Бем
44
Сухорученко
30
Шавлохов
8
Талалай
4
Кленкин
14
Кенфак
24
Коротаев
80
Купцов
11
Карпов
99
Глушков
57
Бегун
57
Бегун
99
Глушков
5
Осипов
43
Терентьев
43
Терентьев
5
Осипов
19
Пряхин
7
Маляров
7
Маляров
19
Пряхин
11
Эльдарушев
23
Стефанович
23
Стефанович
11
Эльдарушев
8
Талалай
13
Петров
13
Петров
8
Талалай
80
Купцов
32
Кулишев
32
Кулишев
80
Купцов
Остались в запасе
Балтика
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
66
Никита Терещук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
31
Денис Ткачук
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
66
Никита Терещук
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
31
Денис Ткачук
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Балтика - Тюмень
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Тюмени», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 21:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика»«Тюмень»

«Балтика» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Тюмень Балтика
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