08.09.2024, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A4, 2 тур
Лига наций, группа A4, 2 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Швейцария
Швейцария
4-1-2-1-2
1
Кобель
13
Родригес
22
Вютрих
6
Омераджич
5
Аканджи
6
Закария
20
Эбишер
8
Фройлер
17
Варгас
7
Эмболо
10
Амдуни
4-1-2-2-1
1
Райя
2
Карвахаль
3
Ле Норман
14
Ляпорт
3
Гримальдо
16
Родри
20
Педри
8
Руис
17
Уильямс
19
Ямаль
9
Хоселу
13
Родригес
22
Ридер
22
Ридер
13
Родригес
6
Закария
6
Сьерро
6
Сьерро
6
Закария
7
Эмболо
9
Дуа
9
Дуа
7
Эмболо
17
Варгас
11
Штеффен
11
Штеффен
17
Варгас
20
Эбишер
7
Монтейру
7
Монтейру
20
Эбишер
19
Ямаль
7
Торрес
7
Торрес
19
Ямаль
17
Уильямс
11
Пино
11
Пино
17
Уильямс
16
Родри
18
Субименди
18
Субименди
16
Родри
20
Педри
4
Вивиан
4
Вивиан
20
Педри
8
Руис
20
Гарсия
20
Гарсия
8
Руис
Остались в запасе
Швейцария
Испания
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
14
Уран Бизлими
ЦП
15
Филип Угринич
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
9
Айосе Перес
ЦФ
5
Пепелу
ЦП
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
14
Уран Бизлими
ЦП
15
Филип Угринич
ЦП
Остались в запасе
9
Айосе Перес
ЦФ
5
Пепелу
ЦП
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Швейцария - Испания
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча Швейцария против Испании, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Испания
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»