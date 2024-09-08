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  • Швейцария – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

Швейцария – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

8 сентября 2024, 20:35
Швейцария
08.09.2024, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A4, 2 тур
1 : 4
Завершен
Испания
41' З. Амдуни
4' Хоселу 13' Ф. Руис 77' Ф. Руис 80' Ф. Торрес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Грегори Вютрих
ЦЗ
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Зеки Амдуни
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Испания
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Педри
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
19
Ламин Ямаль
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
22
Фабиан Ридер
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
14
Уран Бизлими
ЦП
15
Филип Угринич
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Пепелу
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
9
Айосе Перес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кобель
13
Родригес
22
Вютрих
6
Омераджич
5
Аканджи
6
Закария
20
Эбишер
8
Фройлер
17
Варгас
7
Эмболо
10
Амдуни
4-1-2-2-1
1
Райя
2
Карвахаль
3
Ле Норман
14
Ляпорт
3
Гримальдо
16
Родри
20
Педри
8
Руис
17
Уильямс
19
Ямаль
9
Хоселу
13
Родригес
22
Ридер
22
Ридер
13
Родригес
6
Закария
6
Сьерро
6
Сьерро
6
Закария
7
Эмболо
9
Дуа
9
Дуа
7
Эмболо
17
Варгас
11
Штеффен
11
Штеффен
17
Варгас
20
Эбишер
7
Монтейру
7
Монтейру
20
Эбишер
19
Ямаль
7
Торрес
7
Торрес
19
Ямаль
17
Уильямс
11
Пино
11
Пино
17
Уильямс
16
Родри
18
Субименди
18
Субименди
16
Родри
20
Педри
4
Вивиан
4
Вивиан
20
Педри
8
Руис
20
Гарсия
20
Гарсия
8
Руис
Остались в запасе
Швейцария
Испания
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
14
Уран Бизлими
ЦП
15
Филип Угринич
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
9
Айосе Перес
ЦФ
5
Пепелу
ЦП
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
14
Уран Бизлими
ЦП
15
Филип Угринич
ЦП
Остались в запасе
9
Айосе Перес
ЦФ
5
Пепелу
ЦП
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Швейцария - Испания
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча Швейцария против Испании, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария – Испания

Швейцария – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Испания Швейцария
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