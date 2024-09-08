08.09.2024, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A1, 2 тур
Лига наций, группа A1, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Португалия
Португалия
4-1-3-2
1
Кошта
19
Мендеш
3
Диаш
4
Силва
2
Семеду
6
Палинья
21
Жота
10
Силва
17
Нету
7
Леау
8
Фернандеш
4-4-1-1
1
Ганн
22
Ролстон
5
Хэнли
16
Маккена
3
Робертсон
8
Гилмор
7
МакГинн
23
МакЛин
4
Мактоминей
11
Кристи
9
Дайкс
10
Силва
15
Невеш
15
Невеш
10
Силва
17
Нету
7
Роналду
7
Роналду
17
Нету
6
Палинья
21
Невеш
21
Невеш
6
Палинья
7
Леау
11
Феликс
11
Феликс
7
Леау
2
Семеду
2
Далот
2
Далот
2
Семеду
23
МакЛин
20
Галд
20
Галд
23
МакЛин
7
МакГинн
17
Доук
17
Доук
7
МакГинн
11
Кристи
18
Морган
18
Морган
11
Кристи
9
Дайкс
20
Конвей
20
Конвей
9
Дайкс
Остались в запасе
Португалия
Шотландия
16
Тринкау
ЦФ
13
Жеовани Кенда
ПВ
0
Тиагу Сантуш
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
Главный тренер
Роберто Мартинес
14
Коннор Бэррон
ЦП
22
Макс Джонстон
ПЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
12
Джон МакКракен
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
21
Зандер Кларк
ВР
Остались в запасе
16
Тринкау
ЦФ
13
Жеовани Кенда
ПВ
0
Тиагу Сантуш
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
Остались в запасе
14
Коннор Бэррон
ЦП
22
Макс Джонстон
ПЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
12
Джон МакКракен
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
21
Зандер Кларк
ВР
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Португалия - Шотландия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча Португалия против Шотландии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Шотландия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»