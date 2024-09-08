Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Португалия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

Португалия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

8 сентября 2024, 20:35
Португалия
08.09.2024, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A1, 2 тур
2 : 1
Завершен
Шотландия
54' Б. Фернандеш 88' К. Роналду
7' С. Мактоминей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
17
Педру Нету
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Португалия
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
0
Тиагу Сантуш
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
13
Жеовани Кенда
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Шотландия
12
Джон МакКракен
ВР
21
Зандер Кларк
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
20
Райан Галд
АП
17
Бен Доук
ПВ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
20
Томми Конвей
ЦФ
4-1-3-2
1
Кошта
19
Мендеш
3
Диаш
4
Силва
2
Семеду
6
Палинья
21
Жота
10
Силва
17
Нету
7
Леау
8
Фернандеш
4-4-1-1
1
Ганн
22
Ролстон
5
Хэнли
16
Маккена
3
Робертсон
8
Гилмор
7
МакГинн
23
МакЛин
4
Мактоминей
11
Кристи
9
Дайкс
10
Силва
15
Невеш
15
Невеш
10
Силва
17
Нету
7
Роналду
7
Роналду
17
Нету
6
Палинья
21
Невеш
21
Невеш
6
Палинья
7
Леау
11
Феликс
11
Феликс
7
Леау
2
Семеду
2
Далот
2
Далот
2
Семеду
23
МакЛин
20
Галд
20
Галд
23
МакЛин
7
МакГинн
17
Доук
17
Доук
7
МакГинн
11
Кристи
18
Морган
18
Морган
11
Кристи
9
Дайкс
20
Конвей
20
Конвей
9
Дайкс
Остались в запасе
Португалия
Шотландия
16
Тринкау
ЦФ
13
Жеовани Кенда
ПВ
0
Тиагу Сантуш
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
Главный тренер
Роберто Мартинес
14
Коннор Бэррон
ЦП
22
Макс Джонстон
ПЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
12
Джон МакКракен
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
21
Зандер Кларк
ВР
Остались в запасе
16
Тринкау
ЦФ
13
Жеовани Кенда
ПВ
0
Тиагу Сантуш
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
Остались в запасе
14
Коннор Бэррон
ЦП
22
Макс Джонстон
ПЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
12
Джон МакКракен
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
21
Зандер Кларк
ВР
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Португалия - Шотландия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча Португалия против Шотландии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Шотландия

Португалия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Шотландия Португалия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+