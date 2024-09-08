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  • Дания – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

Дания – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

8 сентября 2024, 17:50
Дания
08.09.2024, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа A4, 2 тур
2 : 0
Завершен
Сербия
36' А. Гренбек 61' Ю. Поульсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
20
Альберт Гренбек
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
4
Никола Миленкович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Коста Неделькович
ПЗ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
17
Иван Илич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
21
Лазар Самарджич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
21
Мортен Юльманн
ОП
23
Мортен Френдруп
ЦП
13
Йеспер Линдстрем
АП
8
Густав Исаксен
ПП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Сербия
21
Александар Йованович
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
22
Стефан Митрович
ЛВ
19
Кристиян Белич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Милан Алексич
ЦП
18
Петар Ратков
ЦФ
18
Джордже Йованович
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Шмейхель
13
Кристенсен
2
Андерсен
3
Вестергор
5
Кристиансен
18
Бах
23
Хейбьерг
15
Нергор
20
Гренбек
10
Эриксен
20
Поульсен
4-1-2-2-1
1
Райкович
2
Неделькович
16
Эракович
3
Павлович
4
Миленкович
5
Груйич
17
Илич
22
Лукич
21
Самарджич
14
Бирманчевич
8
Йович
10
Эриксен
17
Доргу
17
Доргу
10
Эриксен
15
Нергор
21
Юльманн
21
Юльманн
15
Нергор
5
Кристиансен
23
Френдруп
23
Френдруп
5
Кристиансен
20
Гренбек
8
Исаксен
8
Исаксен
20
Гренбек
20
Поульсен
19
Винд
19
Винд
20
Поульсен
22
Лукич
19
Белич
19
Белич
22
Лукич
5
Груйич
14
Живкович
14
Живкович
5
Груйич
2
Неделькович
22
Митрович
22
Митрович
2
Неделькович
21
Самарджич
18
Ратков
18
Ратков
21
Самарджич
Остались в запасе
Дания
Сербия
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Йеспер Линдстрем
АП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
21
Александар Йованович
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
22
Милан Алексич
ЦП
18
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Йеспер Линдстрем
АП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
21
Александар Йованович
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
22
Милан Алексич
ЦП
18
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Дания - Сербия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча Дания против Сербии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Сербия

Дания – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Сербия Дания
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