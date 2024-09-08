08.09.2024, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа A4, 2 тур
Лига наций, группа A4, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Дания
Дания
3-2-3-1-1
1
Шмейхель
13
Кристенсен
2
Андерсен
3
Вестергор
5
Кристиансен
18
Бах
23
Хейбьерг
15
Нергор
20
Гренбек
10
Эриксен
20
Поульсен
4-1-2-2-1
1
Райкович
2
Неделькович
16
Эракович
3
Павлович
4
Миленкович
5
Груйич
17
Илич
22
Лукич
21
Самарджич
14
Бирманчевич
8
Йович
10
Эриксен
17
Доргу
17
Доргу
10
Эриксен
15
Нергор
21
Юльманн
21
Юльманн
15
Нергор
5
Кристиансен
23
Френдруп
23
Френдруп
5
Кристиансен
20
Гренбек
8
Исаксен
8
Исаксен
20
Гренбек
20
Поульсен
19
Винд
19
Винд
20
Поульсен
22
Лукич
19
Белич
19
Белич
22
Лукич
5
Груйич
14
Живкович
14
Живкович
5
Груйич
2
Неделькович
22
Митрович
22
Митрович
2
Неделькович
21
Самарджич
18
Ратков
18
Ратков
21
Самарджич
Остались в запасе
Дания
Сербия
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Йеспер Линдстрем
АП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
21
Александар Йованович
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
22
Милан Алексич
ЦП
18
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Йеспер Линдстрем
АП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
21
Александар Йованович
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
22
Милан Алексич
ЦП
18
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Дания - Сербия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча Дания против Сербии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Сербия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»