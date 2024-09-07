07.09.2024, суббота, 21:45
Лига наций, группа A3, 1 тур
Лига наций, группа A3, 1 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Германия
Германия
3-1-2-2-2
1
тер Стеген
22
Раум
15
Шлоттербек
4
Та
6
Киммих
5
Гросс
23
Андрих
10
Мусиала
17
Вирц
9
Фуллкруг
7
Хаверц
3-2-2-2-1
12
Гулачи
6
Орбан
15
Дардаи
3
Балог
7
Него
11
Керкез
8
Надь
13
Шафер
20
Салаи
10
Собослаи
19
Варга
15
Шлоттербек
3
Кох
3
Кох
15
Шлоттербек
22
Раум
23
Хенрикс
23
Хенрикс
22
Раум
23
Андрих
16
Штиллер
16
Штиллер
23
Андрих
5
Гросс
5
Павлович
5
Павлович
5
Гросс
9
Фуллкруг
14
Байер
14
Байер
9
Фуллкруг
7
Него
14
Болла
14
Болла
7
Него
11
Керкез
18
Надь
18
Надь
11
Керкез
20
Салаи
23
Шобот
23
Шобот
20
Салаи
19
Варга
9
Адам
9
Адам
19
Варга
Остались в запасе
Германия
Венгрия
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Денеш Дибус
ВР
2
Антал Якобишвили
ЦЗ
2
Bence Gergényi
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
8
Тамаш Никичер
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
1
Денеш Дибус
ВР
2
Антал Якобишвили
ЦЗ
2
Bence Gergényi
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
8
Тамаш Никичер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Германия - Венгрия
1
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Количество передач
606
462
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Венгрии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Венгрия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»