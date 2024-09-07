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  • Германия – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

Германия – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

7 сентября 2024, 20:35
Германия
07.09.2024, суббота, 21:45
Лига наций, группа A3, 1 тур
5 : 0
Завершен
Венгрия
27' Н. Фуллкруг 58' Д. Мусиала 66' Ф. Вирц 77' А. Павлович 81' К. Хаверц (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
5
Паскаль Гросс
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К) АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
23
Эмре Джан
ОП
5
Александар Павлович
ОП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
2
Антал Якобишвили
ЦЗ
2
Bence Gergényi
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
8
Тамаш Никичер
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
9
Мартин Адам
ЦФ
3-1-2-2-2
1
тер Стеген
22
Раум
15
Шлоттербек
4
Та
6
Киммих
5
Гросс
23
Андрих
10
Мусиала
17
Вирц
9
Фуллкруг
7
Хаверц
3-2-2-2-1
12
Гулачи
6
Орбан
15
Дардаи
3
Балог
7
Него
11
Керкез
8
Надь
13
Шафер
20
Салаи
10
Собослаи
19
Варга
15
Шлоттербек
3
Кох
3
Кох
15
Шлоттербек
22
Раум
23
Хенрикс
23
Хенрикс
22
Раум
23
Андрих
16
Штиллер
16
Штиллер
23
Андрих
5
Гросс
5
Павлович
5
Павлович
5
Гросс
9
Фуллкруг
14
Байер
14
Байер
9
Фуллкруг
7
Него
14
Болла
14
Болла
7
Него
11
Керкез
18
Надь
18
Надь
11
Керкез
20
Салаи
23
Шобот
23
Шобот
20
Салаи
19
Варга
9
Адам
9
Адам
19
Варга
Остались в запасе
Германия
Венгрия
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Денеш Дибус
ВР
2
Антал Якобишвили
ЦЗ
2
Bence Gergényi
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
8
Тамаш Никичер
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
1
Денеш Дибус
ВР
2
Антал Якобишвили
ЦЗ
2
Bence Gergényi
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
17
Кристофер Хорват
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
8
Тамаш Никичер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Германия - Венгрия
1
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Количество передач
606
462
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1

Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Венгрии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Венгрия

Германия – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Венгрия Германия
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