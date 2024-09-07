07.09.2024, суббота, 19:00
Лига наций, группа B1, 1 тур
Лига наций, группа B1, 1 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Грузия
Грузия
3-2-3-1-1
1
Мамардашвили
3
Двали
2
Какабадзе
4
Лочошвили
4
Кашия
15
Гвелесиани
10
Чакветадзе
6
Кочорашвили
8
Китеишвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
3-3-2-2
1
Коварж
5
Цоуфал
4
Гранац
2
Зима
7
Крейчи
22
Соучек
21
Крал
3
Ринеш
17
Провод
10
Шик
10
Чванчара
15
Гвелесиани
5
Гогличидзе
5
Гогличидзе
15
Гвелесиани
2
Какабадзе
13
Гочолеишвили
13
Гочолеишвили
2
Какабадзе
8
Китеишвили
20
Ноникашвили
20
Ноникашвили
8
Китеишвили
10
Чакветадзе
9
Давиташвили
9
Давиташвили
10
Чакветадзе
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
3
Ринеш
20
Зелены
20
Зелены
3
Ринеш
21
Крал
18
Калвах
18
Калвах
21
Крал
10
Чванчара
20
Лингр
20
Лингр
10
Чванчара
17
Провод
7
Шулц
7
Шулц
17
Провод
10
Шик
10
Гложек
10
Гложек
10
Шик
Остались в запасе
Грузия
Чехия
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
16
Адам Задражил
ВР
23
Якуб Маркович
ВР
14
Мартин Витик
ЦЗ
12
Лукас Черв
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Остались в запасе
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Остались в запасе
16
Адам Задражил
ВР
23
Якуб Маркович
ВР
14
Мартин Витик
ЦЗ
12
Лукас Черв
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Иван Гашек
Статистика матча Грузия - Чехия
3
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
18
13
Офсайды
2
0
Количество передач
359
446
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча Грузия против Чехии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Чехия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»