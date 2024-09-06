06.09.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа A2, 1 тур
Лига наций, группа A2, 1 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Франция
Франция
4-1-1-2-2
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Конате
17
Салиба
21
Клосс
13
Канте
19
Фофана
12
Барколя
11
Олисе
7
Гризманн
10
Мбаппе
3-3-2-1-1
1
Доннарумма
5
Калафьори
20
Камбьясо
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
8
Тонали
3
Димарко
16
Фраттези
4
Риччи
10
Пеллегрини
9
Ретеги
21
Клосс
5
Кунде
5
Кунде
21
Клосс
13
Канте
18
Заир-Эмери
18
Заир-Эмери
13
Канте
19
Фофана
8
Коне
8
Коне
19
Фофана
11
Олисе
7
Дембеле
7
Дембеле
11
Олисе
7
Гризманн
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Гризманн
16
Фраттези
6
Удогие
6
Удогие
16
Фраттези
5
Калафьори
6
Буонджорно
6
Буонджорно
5
Калафьори
3
Димарко
14
Брешианини
14
Брешианини
3
Димарко
10
Пеллегрини
10
Распадори
10
Распадори
10
Пеллегрини
9
Ретеги
9
Кен
9
Кен
9
Ретеги
Остались в запасе
Франция
Италия
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
10
Николо Фаджоли
АП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Остались в запасе
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
10
Николо Фаджоли
АП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Франция - Италия
1
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
10
Офсайды
1
1
Количество передач
585
491
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча Франция против Италии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Италия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»