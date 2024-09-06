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  • Франция – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2024

Франция – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2024

6 сентября 2024, 20:35
Франция
06.09.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа A2, 1 тур
1 : 3
Завершен
Италия
1' Б. Барколя
30' Ф. Димарко 51' Д. Фраттези 74' Д. Распадори
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
19
Юссуф Фофана
ЦП
11
Майкл Олисе
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Риккардо Калафьори
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
4
Самуэле Риччи
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Куадио Коне
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Италия
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Калеб Околи
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
14
Марко Брешианини
ЦП
10
Николо Фаджоли
АП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Конате
17
Салиба
21
Клосс
13
Канте
19
Фофана
12
Барколя
11
Олисе
7
Гризманн
10
Мбаппе
3-3-2-1-1
1
Доннарумма
5
Калафьори
20
Камбьясо
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
8
Тонали
3
Димарко
16
Фраттези
4
Риччи
10
Пеллегрини
9
Ретеги
21
Клосс
5
Кунде
5
Кунде
21
Клосс
13
Канте
18
Заир-Эмери
18
Заир-Эмери
13
Канте
19
Фофана
8
Коне
8
Коне
19
Фофана
11
Олисе
7
Дембеле
7
Дембеле
11
Олисе
7
Гризманн
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Гризманн
16
Фраттези
6
Удогие
6
Удогие
16
Фраттези
5
Калафьори
6
Буонджорно
6
Буонджорно
5
Калафьори
3
Димарко
14
Брешианини
14
Брешианини
3
Димарко
10
Пеллегрини
10
Распадори
10
Распадори
10
Пеллегрини
9
Ретеги
9
Кен
9
Кен
9
Ретеги
Остались в запасе
Франция
Италия
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
10
Николо Фаджоли
АП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Остались в запасе
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Калеб Околи
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
10
Николо Фаджоли
АП
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Франция - Италия
1
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
10
Офсайды
1
1
Количество передач
585
491
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
7
1

Смотреть прямую трансляцию матча Франция против Италии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Италия

Франция – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Италия Франция
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