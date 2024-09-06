06.09.2024, пятница, 21:45
Лига наций, группа A2, 1 тур
Лига наций, группа A2, 1 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Бельгия
Бельгия
3-1-2-2-2
1
Кастелс
3
Теате
4
Фас
21
Кастань
24
Онана
5
Де Куйпер
8
Тилеманс
7
Де Брюйне
14
Лукебакио
11
Опенда
11
Доку
3-2-1-3-1
23
Герафи
4
Шломо
6
Гандельман
6
Лави
5
Начмиас
20
Гроппер
16
Абу Фани
17
Халаили
11
Глух
10
Соломон
17
Йехезкель
5
Де Куйпер
2
Дебаст
2
Дебаст
5
Де Куйпер
8
Тилеманс
8
Энгелс
8
Энгелс
8
Тилеманс
11
Опенда
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
11
Опенда
14
Лукебакио
19
Бакайоко
19
Бакайоко
14
Лукебакио
11
Доку
14
Дюранвиль
14
Дюранвиль
11
Доку
6
Гандельман
3
Ревиво
3
Ревиво
6
Гандельман
16
Абу Фани
22
Жабер
22
Жабер
16
Абу Фани
11
Глух
8
Перец
8
Перец
11
Глух
10
Соломон
10
Битон
10
Битон
10
Соломон
Остались в запасе
Бельгия
Израиль
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
7
Артур Вермерен
ОП
18
Орель Мангала
ОП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
23
Омер Нирон
ВР
18
Шариф Каюф
ВР
17
Илай Фейнгольд
ПЗ
21
Eitan Azoulay
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
20
Лиел Абада
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
7
Артур Вермерен
ОП
18
Орель Мангала
ОП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
23
Омер Нирон
ВР
18
Шариф Каюф
ВР
17
Илай Фейнгольд
ПЗ
21
Eitan Azoulay
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
20
Лиел Абада
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Алон Хазан
Статистика матча Бельгия - Израиль
1
1
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
9
7
Офсайды
5
3
Количество передач
578
320
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия против Израиля, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Израиль
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»