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  • Сербия – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Сербия – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

5 сентября 2024, 20:35
Сербия
05.09.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа A4, 1 тур
0 : 0
Завершен
Испания
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Коста Неделькович
ПЗ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
17
Иван Илич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Лазар Самарджич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Испания
1
Давид Райя
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
17
Нико Уильямс
ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
9
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Сербия
23
Марко Илич
ВР
21
Александар Йованович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
22
Стефан Митрович
ЛВ
19
Кристиян Белич
ОП
5
Марко Груйич
ОП
18
Петар Ратков
ЦФ
22
Милан Алексич
ЦФ
18
Джордже Йованович
ЦФ
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
5
Пепелу
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
20
Педри
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
4-3-2-1
1
Райкович
16
Эракович
4
Миленкович
3
Павлович
2
Неделькович
17
Илич
22
Лукич
14
Живкович
14
Бирманчевич
21
Самарджич
8
Йович
4-2-3-1
1
Райя
2
Карвахаль
3
Ле Норман
14
Ляпорт
22
Кукурелья
18
Субименди
8
Руис
19
Ямаль
10
Ольмо
17
Уильямс
9
Перес
16
Эракович
15
Шимич
15
Шимич
16
Эракович
14
Живкович
19
Белич
19
Белич
14
Живкович
21
Самарджич
5
Груйич
5
Груйич
21
Самарджич
17
Илич
22
Митрович
22
Митрович
17
Илич
8
Йович
18
Ратков
18
Ратков
8
Йович
22
Кукурелья
3
Гримальдо
3
Гримальдо
22
Кукурелья
8
Руис
20
Педри
20
Педри
8
Руис
9
Перес
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
9
Перес
17
Уильямс
7
Торрес
7
Торрес
17
Уильямс
10
Ольмо
9
Хоселу
9
Хоселу
10
Ольмо
Остались в запасе
Сербия
Испания
23
Марко Илич
ВР
21
Александар Йованович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
22
Милан Алексич
ЦФ
18
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Пепелу
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
11
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
23
Марко Илич
ВР
21
Александар Йованович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
22
Милан Алексич
ЦФ
18
Джордже Йованович
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Пепелу
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
11
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Сербия - Испания
3
6
Всего ударов по воротам
8
21
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
2
9
Нарушения
11
12
Офсайды
2
0
Количество передач
228
612
Сейвы
5
1
Точность передач %
72
90
Удары мимо ворот
5
12
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
3
9

Смотреть прямую трансляцию матча Сербия против Испании, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Испания

Сербия – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Испания Сербия
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