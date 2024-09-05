Составы команд
Сербия
Сербия
4-3-2-1
1
Райкович
16
Эракович
4
Миленкович
3
Павлович
2
Неделькович
17
Илич
22
Лукич
14
Живкович
14
Бирманчевич
21
Самарджич
8
Йович
4-2-3-1
1
Райя
2
Карвахаль
3
Ле Норман
14
Ляпорт
22
Кукурелья
18
Субименди
8
Руис
19
Ямаль
10
Ольмо
17
Уильямс
9
Перес
16
Эракович
15
Шимич
15
Шимич
16
Эракович
14
Живкович
19
Белич
19
Белич
14
Живкович
21
Самарджич
5
Груйич
5
Груйич
21
Самарджич
17
Илич
22
Митрович
22
Митрович
17
Илич
8
Йович
18
Ратков
18
Ратков
8
Йович
22
Кукурелья
3
Гримальдо
3
Гримальдо
22
Кукурелья
8
Руис
20
Педри
20
Педри
8
Руис
9
Перес
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
9
Перес
17
Уильямс
7
Торрес
7
Торрес
17
Уильямс
10
Ольмо
9
Хоселу
9
Хоселу
10
Ольмо
Остались в запасе
Сербия
Испания
23
Марко Илич
ВР
21
Александар Йованович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
22
Милан Алексич
ЦФ
18
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Пепелу
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
11
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
23
Марко Илич
ВР
21
Александар Йованович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
22
Милан Алексич
ЦФ
18
Джордже Йованович
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Пепелу
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
11
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Сербия - Испания
3
6
Всего ударов по воротам
8
21
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
2
9
Нарушения
11
12
Офсайды
2
0
Количество передач
228
612
Сейвы
5
1
Точность передач %
72
90
Удары мимо ворот
5
12
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Смотреть прямую трансляцию матча Сербия против Испании, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Испания
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»