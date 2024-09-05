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  • Дания – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Дания – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

5 сентября 2024, 20:35
Дания
05.09.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа A4, 1 тур
2 : 0
Завершен
Швейцария
82' П. Доргу 90+2' П. Хейбьерг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
20
Альберт Гренбек
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
(К) ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
15
Кристиан Нергор
ЦП
23
Мортен Френдруп
ЦП
21
Матиас Йенсен
ЦП
8
Густав Исаксен
ПП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
22
Грегори Вютрих
ЦЗ
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
15
Филип Угринич
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
14
Уран Бизлими
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Шмейхель
6
Нельссон
2
Андерсен
3
Вестергор
5
Кристиансен
21
Юльманн
18
Бах
23
Хейбьерг
20
Гренбек
10
Эриксен
12
Дольберг
4-1-3-1-1
1
Кобель
3
Видмер
5
Аканджи
4
Эльведи
13
Родригес
10
Джака
8
Фройлер
22
Ридер
20
Эбишер
17
Варгас
7
Эмболо
6
Нельссон
17
Доргу
17
Доргу
6
Нельссон
21
Юльманн
15
Нергор
15
Нергор
21
Юльманн
10
Эриксен
14
Дамсгор
14
Дамсгор
10
Эриксен
20
Гренбек
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
20
Гренбек
12
Дольберг
19
Винд
19
Винд
12
Дольберг
17
Варгас
22
Вютрих
22
Вютрих
17
Варгас
3
Видмер
6
Омераджич
6
Омераджич
3
Видмер
22
Ридер
6
Закария
6
Закария
22
Ридер
7
Эмболо
9
Дуа
9
Дуа
7
Эмболо
20
Эбишер
10
Амдуни
10
Амдуни
20
Эбишер
Остались в запасе
Дания
Швейцария
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
21
Матиас Йенсен
ЦП
8
Густав Исаксен
ПП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
15
Филип Угринич
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
14
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
21
Матиас Йенсен
ЦП
8
Густав Исаксен
ПП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
21
Йонас Омлин
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
15
Филип Угринич
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
14
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Дания - Швейцария
4
2
4
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
17
13
Офсайды
2
2
Количество передач
552
458
Сейвы
1
5
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2

Смотреть прямую трансляцию матча Дания против Швейцарии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Швейцария

Дания – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Швейцария Дания
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