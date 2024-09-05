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  • Португалия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Португалия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

5 сентября 2024, 20:35
Португалия
05.09.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа A1, 1 тур
2 : 1
Завершен
Хорватия
7' Д. Далот 34' К. Роналду
41' Д. Далот (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Витинья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Лука Модрич
(К) ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Португалия
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
11
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Хорватия
23
Доминик Котарски
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Петар Сучич
ОП
8
Никола Моро
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
4-1-3-2
1
Кошта
19
Мендеш
3
Диаш
14
Инасиу
2
Далот
23
Витинья
7
Леау
10
Силва
17
Нету
7
Роналду
8
Фернандеш
4-1-3-1-1
1
Ливакович
3
Понграчич
4
Гвардиол
6
Шутало
19
Соса
18
Якич
10
Модрич
16
Батурина
8
Ковачич
15
Пашалич
9
Крамарич
14
Инасиу
4
Силва
4
Силва
14
Инасиу
17
Нету
2
Семеду
2
Семеду
17
Нету
23
Витинья
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
23
Витинья
7
Леау
15
Невеш
15
Невеш
7
Леау
7
Роналду
21
Жота
21
Жота
7
Роналду
3
Понграчич
5
Чалета-Цар
5
Чалета-Цар
3
Понграчич
10
Модрич
17
Сучич
17
Сучич
10
Модрич
15
Пашалич
21
Сучич
21
Сучич
15
Пашалич
18
Якич
14
Перишич
14
Перишич
18
Якич
16
Батурина
20
Матанович
20
Матанович
16
Батурина
Остались в запасе
Португалия
Хорватия
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
6
Жоау Палинья
ОП
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
11
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
23
Доминик Котарски
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
8
Никола Моро
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
6
Жоау Палинья
ОП
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
11
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
8
Никола Моро
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Португалия - Хорватия
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
5
6
Офсайды
2
2
Количество передач
581
575
Сейвы
4
4
Точность передач %
93
93
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5

Смотреть прямую трансляцию матча Португалия против Хорватии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Хорватия

Португалия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Хорватия Португалия
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