05.09.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа A1, 1 тур
Лига наций, группа A1, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Португалия
Португалия
4-1-3-2
1
Кошта
19
Мендеш
3
Диаш
14
Инасиу
2
Далот
23
Витинья
7
Леау
10
Силва
17
Нету
7
Роналду
8
Фернандеш
4-1-3-1-1
1
Ливакович
3
Понграчич
4
Гвардиол
6
Шутало
19
Соса
18
Якич
10
Модрич
16
Батурина
8
Ковачич
15
Пашалич
9
Крамарич
14
Инасиу
4
Силва
4
Силва
14
Инасиу
17
Нету
2
Семеду
2
Семеду
17
Нету
23
Витинья
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
23
Витинья
7
Леау
15
Невеш
15
Невеш
7
Леау
7
Роналду
21
Жота
21
Жота
7
Роналду
3
Понграчич
5
Чалета-Цар
5
Чалета-Цар
3
Понграчич
10
Модрич
17
Сучич
17
Сучич
10
Модрич
15
Пашалич
21
Сучич
21
Сучич
15
Пашалич
18
Якич
14
Перишич
14
Перишич
18
Якич
16
Батурина
20
Матанович
20
Матанович
16
Батурина
Остались в запасе
Португалия
Хорватия
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
6
Жоау Палинья
ОП
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
11
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
23
Доминик Котарски
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
8
Никола Моро
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
12
Руй Силва
ВР
6
Жоау Палинья
ОП
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
11
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
8
Никола Моро
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Португалия - Хорватия
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
5
6
Офсайды
2
2
Количество передач
581
575
Сейвы
4
4
Точность передач %
93
93
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Смотреть прямую трансляцию матча Португалия против Хорватии, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Хорватия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»