05.09.2024, четверг, 19:00
Лига наций, группа C1, 1 тур
Лига наций, группа C1, 1 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Азербайджан
Азербайджан
3-1-2-4
1
Дженетов
15
Гусейнов
4
Мустафазаде
15
Гусейнов
20
Исаев
8
Махмудов
7
Диниев
7
Байрамов
9
Дадашов
11
Шейдаев
3
Джафаргулиев
4-2-2-2
12
Йоханссон
3
Вальквист
8
Дуглас
4
Хин
6
Аугустинссон
19
Сванберг
18
Аяри
21
Кулушевски
11
Эланга
9
Исак
17
Дьекереш
15
Гусейнов
2
Сейдиев
2
Сейдиев
15
Гусейнов
20
Исаев
16
Джамалов
16
Джамалов
20
Исаев
7
Диниев
11
Кекчу
11
Кекчу
7
Диниев
18
Аяри
15
Старфельт
15
Старфельт
18
Аяри
11
Эланга
13
Сема
13
Сема
11
Эланга
3
Вальквист
8
Каюсте
8
Каюсте
3
Вальквист
8
Дуглас
7
Бергвалл
7
Бергвалл
8
Дуглас
19
Сванберг
14
Салетрос
14
Салетрос
19
Сванберг
Остались в запасе
Азербайджан
Швеция
12
Юсиф Иманов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
6
Эмиль Мустафаев
ЛВ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
20
Хуго Ларссон
ЦП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
12
Юсиф Иманов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
6
Эмиль Мустафаев
ЛВ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
20
Хуго Ларссон
ЦП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Азербайджан - Швеция
1
2
Всего ударов по воротам
14
30
Удары в створ
9
10
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
4
20
Офсайды
2
1
Количество передач
314
486
Сейвы
6
8
Точность передач %
71
83
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
9
20
Удары из-за пределов штрафной
5
10
Смотреть прямую трансляцию матча Азербайджан против Швеции, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Швеция
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»