Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Азербайджан – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Азербайджан – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

5 сентября 2024, 17:50
Азербайджан
05.09.2024, четверг, 19:00
Лига наций, группа C1, 1 тур
1 : 3
Завершен
Швеция
82' Р. Дадашов
65' А. Исак 71' А. Исак 80' В. Дьекереш (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
8
Эмин Махмудов
(К) ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
8
Алекс Дуглас
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
11
Энтони Эланга
ЛВ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
18
Ясин Аяри
ЦП
21
Деян Кулушевски
(К) ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Азербайджан
12
Юсиф Иманов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
6
Эмиль Мустафаев
ЛВ
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Швеция
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
19
Никлас Элиассон
ЛП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
20
Хуго Ларссон
ЦП
7
Лукас Бергвалл
ЦП
14
Антон Салетрос
ЦП
25
Густаф Нильссон
ЦФ
3-1-2-4
1
Дженетов
15
Гусейнов
4
Мустафазаде
15
Гусейнов
20
Исаев
8
Махмудов
7
Диниев
7
Байрамов
9
Дадашов
11
Шейдаев
3
Джафаргулиев
4-2-2-2
12
Йоханссон
3
Вальквист
8
Дуглас
4
Хин
6
Аугустинссон
19
Сванберг
18
Аяри
21
Кулушевски
11
Эланга
9
Исак
17
Дьекереш
15
Гусейнов
2
Сейдиев
2
Сейдиев
15
Гусейнов
20
Исаев
16
Джамалов
16
Джамалов
20
Исаев
7
Диниев
11
Кекчу
11
Кекчу
7
Диниев
18
Аяри
15
Старфельт
15
Старфельт
18
Аяри
11
Эланга
13
Сема
13
Сема
11
Эланга
3
Вальквист
8
Каюсте
8
Каюсте
3
Вальквист
8
Дуглас
7
Бергвалл
7
Бергвалл
8
Дуглас
19
Сванберг
14
Салетрос
14
Салетрос
19
Сванберг
Остались в запасе
Азербайджан
Швеция
12
Юсиф Иманов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
6
Эмиль Мустафаев
ЛВ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
20
Хуго Ларссон
ЦП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
12
Юсиф Иманов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
6
Эмиль Мустафаев
ЛВ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
20
Хуго Ларссон
ЦП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Азербайджан - Швеция
1
2
Всего ударов по воротам
14
30
Удары в створ
9
10
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
4
20
Офсайды
2
1
Количество передач
314
486
Сейвы
6
8
Точность передач %
71
83
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
9
20
Удары из-за пределов штрафной
5
10

Смотреть прямую трансляцию матча Азербайджан против Швеции, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Швеция

Азербайджан – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Швеция Азербайджан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+