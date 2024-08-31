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  • «Лацио» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Лацио» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 20:35
Лацио
31.08.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Завершен
Милан
62' В. Кастелланос 66' Б. Диа
8' С. Павлович 72' Р. Леау
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Милан
16
Майк Меньян
ВР
23
Фикайо Томори
(К) ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
Милан
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
18
Кевин Дзероли
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
4-1-1-1-3
49
Проведель
17
Тавареш
4
Патрик
26
Романьоли
29
Лаццари
6
Ровелла
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
17
Чауна
4-3-2-1
16
Меньян
42
Терраччано
23
Томори
31
Павлович
22
Эмерсон
24
Фофана
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
19
Окафор
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
17
Тавареш
4
Хюсай
4
Хюсай
17
Тавареш
22
Диа
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
22
Диа
17
Чауна
11
Исаксен
11
Исаксен
17
Чауна
11
Кастелланос
14
Нослин
14
Нослин
11
Кастелланос
22
Эмерсон
19
Эрнандес
19
Эрнандес
22
Эмерсон
21
Чуквуэзе
27
Леау
27
Леау
21
Чуквуэзе
14
Рейндерс
80
Муса
80
Муса
14
Рейндерс
19
Окафор
18
Абрахам
18
Абрахам
19
Окафор
Остались в запасе
Лацио
Милан
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
15
Матиас Весино
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
15
Матиас Весино
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лацио - Милан
4
2
Всего ударов по воротам
3
1
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
0
2
Количество передач
72
74
Сейвы
0
1
Точность передач %
81
91
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.2
0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Милана», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Милан»

Лацио-Милан смотреть онлайн 31 августа

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Лацио
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