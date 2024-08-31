31.08.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-1-1-1-3
49
Проведель
17
Тавареш
4
Патрик
26
Романьоли
29
Лаццари
6
Ровелла
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
17
Чауна
4-3-2-1
16
Меньян
42
Терраччано
23
Томори
31
Павлович
22
Эмерсон
24
Фофана
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
19
Окафор
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
17
Тавареш
4
Хюсай
4
Хюсай
17
Тавареш
22
Диа
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
22
Диа
17
Чауна
11
Исаксен
11
Исаксен
17
Чауна
11
Кастелланос
14
Нослин
14
Нослин
11
Кастелланос
22
Эмерсон
19
Эрнандес
19
Эрнандес
22
Эмерсон
21
Чуквуэзе
27
Леау
27
Леау
21
Чуквуэзе
14
Рейндерс
80
Муса
80
Муса
14
Рейндерс
19
Окафор
18
Абрахам
18
Абрахам
19
Окафор
Остались в запасе
Лацио
Милан
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
15
Матиас Весино
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
15
Матиас Весино
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лацио - Милан
4
2
Всего ударов по воротам
3
1
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
0
2
Количество передач
72
74
Сейвы
0
1
Точность передач %
81
91
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.2
0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Милана», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ.
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»