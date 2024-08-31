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  • «Атлетик» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Атлетик» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 18:50
Атлетик
31.08.2024, суббота, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
90+2' А. Корреа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
5
Альварес
3
Вивиан
15
Леке
21
Эррера
6
Прадос
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
3-4-1-2
1
Муссо
20
Хименес
24
Ле Норман
17
Рейнилду
22
Галлахер
6
Коке
8
Барриос
14
Льоренте
16
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
6
Прадос
6
Весга
6
Весга
6
Прадос
21
Эррера
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
21
Эррера
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
11
Гурусета
25
Джало
25
Джало
11
Гурусета
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
22
Галлахер
7
Де Пауль
7
Де Пауль
22
Галлахер
7
Гризманн
20
Симеоне
20
Симеоне
7
Гризманн
16
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
16
Лино
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
3
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
9
Офсайды
1
2
Количество передач
583
521
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.29
1.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Атлетико», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Атлетико»

Атлетик – Атлетико смотреть онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Атлетик
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