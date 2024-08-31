31.08.2024, суббота, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
5
Альварес
3
Вивиан
15
Леке
21
Эррера
6
Прадос
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
3-4-1-2
1
Муссо
20
Хименес
24
Ле Норман
17
Рейнилду
22
Галлахер
6
Коке
8
Барриос
14
Льоренте
16
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
6
Прадос
6
Весга
6
Весга
6
Прадос
21
Эррера
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
21
Эррера
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
11
Гурусета
25
Джало
25
Джало
11
Гурусета
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
22
Галлахер
7
Де Пауль
7
Де Пауль
22
Галлахер
7
Гризманн
20
Симеоне
20
Симеоне
7
Гризманн
16
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
16
Лино
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Атлетик
Атлетико
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетик - Атлетико
3
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
9
Офсайды
1
2
Количество передач
583
521
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.29
1.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Атлетико», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»