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  • «Болонья» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Болонья» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 18:20
Болонья
31.08.2024, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
2' Д. Фаббиан
3' Э. Гьяси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
7
Риккардо Орсолини
(К) ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Эмполи
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
4-3-3
1
Скорупски
33
Миранда
26
Лукуми
17
Беукема
4
Пош
6
Моро
19
Фройлер
80
Фаббиан
21
Карлссон
9
Кастро
7
Орсолини
4-3-2-1
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
2
Гогличидзе
6
Хендерсон
33
Грасси
10
Фаццини
9
Сольбаккен
11
Гьяси
29
Коломбо
26
Лукуми
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
26
Лукуми
7
Орсолини
82
Урбански
82
Урбански
7
Орсолини
6
Моро
20
Эбишер
20
Эбишер
6
Моро
21
Карлссон
21
Одгор
21
Одгор
21
Карлссон
80
Фаббиан
27
Даллинга
27
Даллинга
80
Фаббиан
3
Пеццелла
13
Кэкачей
13
Кэкачей
3
Пеццелла
33
Грасси
14
Мале
14
Мале
33
Грасси
10
Фаццини
32
Хаас
32
Хаас
10
Фаццини
9
Сольбаккен
9
Пеллегри
9
Пеллегри
9
Сольбаккен
29
Коломбо
94
Эспозито
94
Эспозито
29
Коломбо
Остались в запасе
Болонья
Эмполи
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Болонья - Эмполи
3
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
18
Офсайды
2
1
Количество передач
599
282
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Эмполи», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Эмполи»

«Болонья» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Болонья
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