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  • «Байер» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Байер» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 18:20
Байер
31.08.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
39' Ж. Фримпонг 45' А. Гримальдо
45+7' К. Кампль 57' Л. Опенда 80' Л. Опенда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
(К) ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
47
Viggo Gebel
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-3-1-2-1
32
Коварж
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
24
Гарсия
11
Терье
7
Вирц
22
Бонифаци
3-2-2-1-2
25
Гулачи
23
Люкеба
3
Битшиабу
16
Клостерманн
39
Хенрикс
22
Раум
21
Айдара
44
Кампль
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
12
Тапсоба
13
Артур
13
Артур
12
Тапсоба
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
11
Терье
21
Адли
21
Адли
11
Терье
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
39
Хенрикс
48
Вермерен
48
Вермерен
39
Хенрикс
21
Айдара
13
Зайвальд
13
Зайвальд
21
Айдара
44
Кампль
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
44
Кампль
30
Шешко
7
Нуса
7
Нуса
30
Шешко
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
Остались в запасе
Байер
РБ Лейпциг
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Байер - РБ Лейпциг
3
3
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
18
2
Нарушения
7
8
Офсайды
0
5
Количество передач
577
349
Сейвы
1
8
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
18
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.11

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Байер» против «Лейпцига», 2-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Лейпциг»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3»
  • Также матч будет транслировать «Bettery».

«Байер» – «Лейпциг» смотреть онлайн 31 августа

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Байер
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