31.08.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-1-2-1
32
Коварж
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
24
Гарсия
11
Терье
7
Вирц
22
Бонифаци
3-2-2-1-2
25
Гулачи
23
Люкеба
3
Битшиабу
16
Клостерманн
39
Хенрикс
22
Раум
21
Айдара
44
Кампль
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
12
Тапсоба
13
Артур
13
Артур
12
Тапсоба
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
11
Терье
21
Адли
21
Адли
11
Терье
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
39
Хенрикс
48
Вермерен
48
Вермерен
39
Хенрикс
21
Айдара
13
Зайвальд
13
Зайвальд
21
Айдара
44
Кампль
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
44
Кампль
30
Шешко
7
Нуса
7
Нуса
30
Шешко
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
Остались в запасе
Байер
РБ Лейпциг
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Байер - РБ Лейпциг
3
3
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
18
2
Нарушения
7
8
Офсайды
0
5
Количество передач
577
349
Сейвы
1
8
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
18
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.11
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Байер» против «Лейпцига», 2-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Лейпциг»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3»
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»