Составы команд
Вердер
Вердер
3-2-2-2-1
16
Цеттерер
4
Штарк
5
Юнг
32
Фридль
8
Вайзер
27
Агу
14
Линен
6
Стаге
10
Шмид
11
Нджинма
33
Дукщ
4-1-2-2-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
25
Зюле
4
Шлоттербек
3
Антон
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
11
Гиттенс
8
Брандт
14
Байер
33
Дукщ
17
Груль
17
Груль
33
Дукщ
25
Зюле
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
25
Зюле
8
Брандт
8
Нмеча
8
Нмеча
8
Брандт
11
Гиттенс
14
Адейеми
14
Адейеми
11
Гиттенс
14
Байер
14
Мален
14
Мален
14
Байер
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
2
1
6
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
16
Офсайды
8
3
Количество передач
442
523
Сейвы
5
1
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.61
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Вердер» против «Боруссии» Д, 2-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Боруссия» Д
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ»
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»