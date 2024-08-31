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  • «Уфа» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Уфа» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 11:20
Уфа
31.08.2024, суббота, 12:30
Россия. Первая лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
84' А. Соколов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
77
Аршак Корян
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
18
Артем Соколов
АП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Баклов
62
Карпов
38
Захаров
5
Кутин
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
9
Адаев
88
Агеян
11
Гуренко
25
Ложкин
7
Перченок
4-1-1-3-1
23
Бабурин
99
Шевченко
15
Данилкин
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
33
Камара
77
Корян
9
Чупаев
88
Агеян
6
Ушахин
6
Ушахин
88
Агеян
25
Ложкин
10
Гыстаров
10
Гыстаров
25
Ложкин
20
Мацхарашвили
97
Пасевич
97
Пасевич
20
Мацхарашвили
17
Анисимов
9
Муллин
9
Муллин
17
Анисимов
97
Чурич
26
Байтуков
26
Байтуков
97
Чурич
77
Корян
18
Соколов
18
Соколов
77
Корян
33
Камара
90
Галкин
90
Галкин
33
Камара
Остались в запасе
Уфа
Торпедо
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Уфа - Торпедо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Уфа» против «Торпедо», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 12:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа»«Торпедо»

«Уфа» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Торпедо Уфа
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