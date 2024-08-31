Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Уфа» против «Торпедо», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 12:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Торпедо»