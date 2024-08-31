31.08.2024, суббота, 12:30
Россия. Первая лига, 8 тур
Россия. Первая лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
3-1-1-3-2
1
Баклов
62
Карпов
38
Захаров
5
Кутин
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
9
Адаев
88
Агеян
11
Гуренко
25
Ложкин
7
Перченок
4-1-1-3-1
23
Бабурин
99
Шевченко
15
Данилкин
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
33
Камара
77
Корян
9
Чупаев
88
Агеян
6
Ушахин
6
Ушахин
88
Агеян
25
Ложкин
10
Гыстаров
10
Гыстаров
25
Ложкин
20
Мацхарашвили
97
Пасевич
97
Пасевич
20
Мацхарашвили
17
Анисимов
9
Муллин
9
Муллин
17
Анисимов
97
Чурич
26
Байтуков
26
Байтуков
97
Чурич
77
Корян
18
Соколов
18
Соколов
77
Корян
33
Камара
90
Галкин
90
Галкин
33
Камара
Остались в запасе
Уфа
Торпедо
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Уфа - Торпедо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Уфа» против «Торпедо», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 12:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Торпедо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»