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  • «Лион» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

«Лион» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

30 августа 2024, 20:35
Лион
30.08.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 3 тур
4 : 3
Завершен
Страсбур
45+1' К. Толиссо 61' Э. Мэйтленд-Найлс 63' Д. Орбан 72' Д. Орбан
3' С. Нанаси 48' А. Сантос 58' Э. Эмега
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
6
Таннер Тессманн
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
26
Папе Дьонг
ЦП
18
Жереми Себа
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
3-1-4-2
20
Перри
16
Абнер
19
Ниахате
15
Чалета-Цар
18
Матич
22
Мата
8
Какере
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
4-2-1-1-2
1
Юнссон
20
Дуэ
21
Силла
6
Дукуре
4
Соу
17
Сантос
19
Диарра
80
Лемарешаль
11
Нанаси
7
Баква
22
Эмега
15
Чалета-Цар
34
Адриэлсон
34
Адриэлсон
15
Чалета-Цар
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
9
Микаутадзе
39
Фофана
39
Фофана
9
Микаутадзе
16
Абнер
99
Орбан
99
Орбан
16
Абнер
80
Лемарешаль
12
Уайли
12
Уайли
80
Лемарешаль
19
Диарра
29
Сенайя
29
Сенайя
19
Диарра
4
Соу
22
Морейра
22
Морейра
4
Соу
22
Эмега
18
Себа
18
Себа
22
Эмега
11
Нанаси
14
Мара
14
Мара
11
Нанаси
Остались в запасе
Лион
Страсбур
40
Реми Дескамп
ВР
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
40
Робин Риссе
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
26
Папе Дьонг
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
26
Папе Дьонг
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Лион - Страсбур
3
2
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
12
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
6
Офсайды
4
2
Количество передач
409
454
Сейвы
5
8
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
12
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.07
2.39

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Лион» против «Страсбура», 3-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Страсбур»

«Лион» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Страсбур Лион
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