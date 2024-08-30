30.08.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 3 тур
Франция. Лига 1, 3 тур
4 : 3
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-1-4-2
20
Перри
16
Абнер
19
Ниахате
15
Чалета-Цар
18
Матич
22
Мата
8
Какере
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
4-2-1-1-2
1
Юнссон
20
Дуэ
21
Силла
6
Дукуре
4
Соу
17
Сантос
19
Диарра
80
Лемарешаль
11
Нанаси
7
Баква
22
Эмега
15
Чалета-Цар
34
Адриэлсон
34
Адриэлсон
15
Чалета-Цар
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
9
Микаутадзе
39
Фофана
39
Фофана
9
Микаутадзе
16
Абнер
99
Орбан
99
Орбан
16
Абнер
80
Лемарешаль
12
Уайли
12
Уайли
80
Лемарешаль
19
Диарра
29
Сенайя
29
Сенайя
19
Диарра
4
Соу
22
Морейра
22
Морейра
4
Соу
22
Эмега
18
Себа
18
Себа
22
Эмега
11
Нанаси
14
Мара
14
Мара
11
Нанаси
Остались в запасе
Лион
Страсбур
40
Реми Дескамп
ВР
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
40
Робин Риссе
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
26
Папе Дьонг
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
26
Папе Дьонг
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Лион - Страсбур
3
2
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
12
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
6
Офсайды
4
2
Количество передач
409
454
Сейвы
5
8
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
12
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.07
2.39
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Лион» против «Страсбура», 3-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Страсбур»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»