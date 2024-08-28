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Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Аль-Хиляль» против «Дамака», 2-й тур саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Дамак»