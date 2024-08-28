28.08.2024, среда, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
88
Аль-Ями
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
9
Митрович
9
Аль-Хамдан
4-1-2-1-2
1
Ницэ
4
Аль-Рашиди
15
Шафаи
3
Бедран
21
Аль-Анази
8
Хамед
14
Н'Куду
10
Станчу
40
Камано
15
Солан
13
Диалло
88
Аль-Ями
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
88
Аль-Ями
29
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
6
Лоди
87
Тамбакти
87
Тамбакти
6
Лоди
15
Аль-Кахтани
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
15
Аль-Кахтани
9
Аль-Хамдан
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
9
Аль-Хамдан
10
Станчу
13
Аль-Обейд
13
Аль-Обейд
10
Станчу
40
Камано
16
Мунши
16
Мунши
40
Камано
13
Диалло
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
13
Диалло
21
Аль-Анази
14
Аль-Могрен
14
Аль-Могрен
21
Аль-Анази
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Дамак
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
18
Ахмед Хариси
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
18
Ахмед Хариси
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Хиляль - Дамак
2
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
15
11
Офсайды
3
6
Количество передач
483
245
Сейвы
1
7
Точность передач %
85
65
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Аль-Хиляль» против «Дамака», 2-й тур саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Дамак»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
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Источник: «Бомбардир»