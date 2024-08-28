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  • «Атлетик» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

«Атлетик» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

28 августа 2024, 18:50
Атлетик
28.08.2024, среда, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
45+1' Б. Прадос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
(К) ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Мартин Техон
АП
14
Альберто Мари
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
18
Бойро
5
Альварес
3
Вивиан
18
де Маркос
18
Хаурегисар
6
Прадос
25
Джало
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
4-1-1-1-3
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Москера
5
Таррега
21
Васкес
22
Гильямон
18
Пепелу
11
Риоха
9
Дуро
17
Мир
16
Лопес
18
Бойро
15
Леке
15
Леке
18
Бойро
11
Гурусета
6
Весга
6
Весга
11
Гурусета
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
25
Джало
10
Уильямс
10
Уильямс
25
Джало
6
Прадос
20
Мартон
20
Мартон
6
Прадос
21
Васкес
14
Корреа
14
Корреа
21
Васкес
18
Пепелу
8
Гуэрра
8
Гуэрра
18
Пепелу
17
Мир
8
Алмейда
8
Алмейда
17
Мир
16
Лопес
10
Техон
10
Техон
16
Лопес
9
Дуро
99
Гомес
99
Гомес
9
Дуро
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
13
Алекс Падилья
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Аду Арес
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Аду Арес
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Атлетик - Валенсия
1
3
Всего ударов по воротам
13
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
9
Офсайды
1
3
Количество передач
420
417
Сейвы
0
3
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.15

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Атлетик» против «Валенсии», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик»«Валенсия»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
  • Также игру будет транслировать «Fonbet».

«Атлетик» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Атлетик
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