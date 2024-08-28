28.08.2024, среда, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
Испания. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
13
Агирресабала
18
Бойро
5
Альварес
3
Вивиан
18
де Маркос
18
Хаурегисар
6
Прадос
25
Джало
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
4-1-1-1-3
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Москера
5
Таррега
21
Васкес
22
Гильямон
18
Пепелу
11
Риоха
9
Дуро
17
Мир
16
Лопес
18
Бойро
15
Леке
15
Леке
18
Бойро
11
Гурусета
6
Весга
6
Весга
11
Гурусета
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
25
Джало
10
Уильямс
10
Уильямс
25
Джало
6
Прадос
20
Мартон
20
Мартон
6
Прадос
21
Васкес
14
Корреа
14
Корреа
21
Васкес
18
Пепелу
8
Гуэрра
8
Гуэрра
18
Пепелу
17
Мир
8
Алмейда
8
Алмейда
17
Мир
16
Лопес
10
Техон
10
Техон
16
Лопес
9
Дуро
99
Гомес
99
Гомес
9
Дуро
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
13
Алекс Падилья
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Аду Арес
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Аду Арес
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Атлетик - Валенсия
1
3
Всего ударов по воротам
13
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
9
Офсайды
1
3
Количество передач
420
417
Сейвы
0
3
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.15
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Атлетик» против «Валенсии», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Валенсия»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»