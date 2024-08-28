28.08.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 2
Завершен
Составы команд
Карабах
Карабах
3-1-1-3-3
81
Медина
13
Мустафазаде
1
Силва
18
Ромао
10
Зубир
8
Бензия
11
Андраде
23
Жуниньо
66
Андраде
44
Джафаргулиев
77
Кочальски
4-1-2-3
33
Невистич
18
Пьерр-Габриэль
3
Ммае
28
Теофил-Катерин
26
Огивара
8
Сучич
20
Батурина
27
Мишич
17
Куленович
9
Петкович
7
Пьяца
1
Силва
30
Гусейнов
30
Гусейнов
1
Силва
66
Андраде
10
Исаев
10
Исаев
66
Андраде
20
Алмейда
20
Алмейда
Алмейда
28
Кейта
28
Кейта
Алмейда
11
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
11
Андраде
26
Огивара
6
Бернауэр
6
Бернауэр
26
Огивара
20
Батурина
26
Рог
26
Рог
20
Батурина
18
Пьерр-Габриэль
11
Ходжа
11
Ходжа
18
Пьерр-Габриэль
7
Пьяца
77
Шпикич
77
Шпикич
7
Пьяца
9
Петкович
70
Кордоба
70
Кордоба
9
Петкович
Остались в запасе
Карабах
Динамо Загреб
97
Фабиан Бантич
ВР
12
Sadiq Mammadzada
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
19
Редон Джиджа
ЛВ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
10
Лука Стойкович
ЛВ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
12
Sadiq Mammadzada
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
19
Редон Джиджа
ЛВ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
10
Лука Стойкович
ЛВ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Карабах - Динамо Загреб
2
1
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
13
Офсайды
2
0
Количество передач
418
317
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Карабах» против «Динамо», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Динамо»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»