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  • «Карабах» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

«Карабах» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

28 августа 2024, 18:35
Карабах
28.08.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Динамо Загреб
32' М. Пьяца 53' М. Силва (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
81
Кевин Медина
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
10
Абделлах Зубир
(К) ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Леандру Андраде
АП
23
Жуниньо
ПВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Бруно Петкович
(К) ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
12
Sadiq Mammadzada
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
80
Лукас Качавенда
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
70
Хуан Кордоба
ЦФ
3-1-1-3-3
81
Медина
13
Мустафазаде
1
Силва
18
Ромао
10
Зубир
8
Бензия
11
Андраде
23
Жуниньо
66
Андраде
44
Джафаргулиев
77
Кочальски
4-1-2-3
33
Невистич
18
Пьерр-Габриэль
3
Ммае
28
Теофил-Катерин
26
Огивара
8
Сучич
20
Батурина
27
Мишич
17
Куленович
9
Петкович
7
Пьяца
1
Силва
30
Гусейнов
30
Гусейнов
1
Силва
66
Андраде
10
Исаев
10
Исаев
66
Андраде
20
Алмейда
20
Алмейда
Алмейда
28
Кейта
28
Кейта
Алмейда
11
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
11
Андраде
26
Огивара
6
Бернауэр
6
Бернауэр
26
Огивара
20
Батурина
26
Рог
26
Рог
20
Батурина
18
Пьерр-Габриэль
11
Ходжа
11
Ходжа
18
Пьерр-Габриэль
7
Пьяца
77
Шпикич
77
Шпикич
7
Пьяца
9
Петкович
70
Кордоба
70
Кордоба
9
Петкович
Остались в запасе
Карабах
Динамо Загреб
97
Фабиан Бантич
ВР
12
Sadiq Mammadzada
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
19
Редон Джиджа
ЛВ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
10
Лука Стойкович
ЛВ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
12
Sadiq Mammadzada
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
19
Редон Джиджа
ЛВ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
10
Лука Стойкович
ЛВ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Карабах - Динамо Загреб
2
1
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
13
Офсайды
2
0
Количество передач
418
317
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Карабах» против «Динамо», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах»«Динамо»

«Карабах» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Динамо Загреб Карабах
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