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  • «Зальцбург» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

«Зальцбург» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

27 августа 2024, 20:50
Зальцбург
27.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Динамо К
12' А. Дагхим
29' В. Ванат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
28
Янис Бласвих
(К) ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
33
Николас Капалдо
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
10
Оскар Глух
АП
6
Мауриц Кьергор
АП
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
(К) ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
29
Люка Гурна
ОП
10
Oliver Lukić
ЦП
30
Гауссу Диаките
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
4-3-3
28
Бласвих
37
Дедич
91
Пиатковски
6
Байду
20
ван дер Бремпт
2
Бидструп
33
Капалдо
49
Йео
14
Дагхим
6
Кьергор
10
Глух
4-1-2-2-1
1
Бущан
18
Тымчик
4
Попов
32
Михавко
44
Дубинчак
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
20
ван дер Бремпт
34
Бланк
34
Бланк
20
ван дер Бремпт
33
Капалдо
6
Дьямбу
6
Дьямбу
33
Капалдо
2
Бидструп
29
Гурна
29
Гурна
2
Бидструп
14
Дагхим
10
Ратков
10
Ратков
14
Дагхим
6
Кьергор
45
Нене
45
Нене
6
Кьергор
4
Попов
40
Биловар
40
Биловар
4
Попов
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
18
Тымчик
21
Супряга
21
Супряга
18
Тымчик
Остались в запасе
Зальцбург
Динамо К
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
10
Oliver Lukić
ЦП
30
Гауссу Диаките
ЦФ
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
10
Oliver Lukić
ЦП
30
Гауссу Диаките
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Зальцбург - Динамо К
2
5
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
16
Нарушения
12
8
Офсайды
1
3
Количество передач
378
556
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
1
10

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Зальцбург» против «Динамо», 4-й Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «Динамо»

«Зальцбург» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Динамо К Зальцбург
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