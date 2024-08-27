27.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
Зальцбург
Зальцбург
4-3-3
28
Бласвих
37
Дедич
91
Пиатковски
6
Байду
20
ван дер Бремпт
2
Бидструп
33
Капалдо
49
Йео
14
Дагхим
6
Кьергор
10
Глух
4-1-2-2-1
1
Бущан
18
Тымчик
4
Попов
32
Михавко
44
Дубинчак
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
20
ван дер Бремпт
34
Бланк
34
Бланк
20
ван дер Бремпт
33
Капалдо
6
Дьямбу
6
Дьямбу
33
Капалдо
2
Бидструп
29
Гурна
29
Гурна
2
Бидструп
14
Дагхим
10
Ратков
10
Ратков
14
Дагхим
6
Кьергор
45
Нене
45
Нене
6
Кьергор
4
Попов
40
Биловар
40
Биловар
4
Попов
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
18
Тымчик
21
Супряга
21
Супряга
18
Тымчик
Остались в запасе
Зальцбург
Динамо К
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
10
Oliver Lukić
ЦП
30
Гауссу Диаките
ЦФ
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
10
Oliver Lukić
ЦП
30
Гауссу Диаките
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Зальцбург - Динамо К
2
5
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
16
Нарушения
12
8
Офсайды
1
3
Количество передач
378
556
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
1
10
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Зальцбург» против «Динамо», 4-й Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «Динамо»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
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Источник: «Бомбардир»