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Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Зальцбург» против «Динамо», 4-й Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «Динамо»