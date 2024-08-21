Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Зальцбург
Динамо К - Зальцбург: обзор матча 21 августа 2024
Динамо К
21.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Зальцбург
29'
Д. Нене
50'
М. Кьергор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Зальцбург
Замена
В. Супряга
️️️️
В. Кабаев
88'
86'
Замена
П. Ратков
️️️️
М. Кьергор
Желтая карточка
В. Дубинчак
81'
77'
Желтая карточка
И. ван дер Бремпт
Замена
М. Брагару
️️️️
В. Ванат
71'
Замена
А. Тымчик
️️️️
А. Караваев
71'
69'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
Л. Гурна
69'
Замена
O. Lukić
️️️️
М. Йео
69'
Замена
А. Дагхим
️️️️
Д. Нене
Замена
Н. Михайленко
️️️️
В. Бражко
65'
Замена
Н. Волошин
️️️️
А. Ярмоленко
65'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Кьергор
Желтая карточка
Н. Шапаренко
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
А. Дедич
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нене
Пас отдал
М. Йео
26'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
А. Терзич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
(К)
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Зальцбург
28
Янис Бласвих
(К)
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
10
Оскар Глух
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
10
Oliver Lukić
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
30
Гауссу Диаките
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
4
Попов
32
Михавко
20
Караваев
6
Бражко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
4-1-2-2-1
28
Бласвих
37
Дедич
91
Пиатковски
6
Байду
71
Терзич
29
Гурна
2
Бидструп
49
Йео
14
Кьергор
10
Глух
45
Нене
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
19
Ванат
45
Брагару
45
Брагару
19
Ванат
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
22
Кабаев
20
Супряга
20
Супряга
22
Кабаев
71
Терзич
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
71
Терзич
29
Гурна
24
Капалдо
24
Капалдо
29
Гурна
49
Йео
10
10
49
Йео
45
Нене
14
Дагхим
14
Дагхим
45
Нене
14
Кьергор
10
Ратков
10
Ратков
14
Кьергор
Остались в запасе
Динамо К
Зальцбург
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
30
Гауссу Диаките
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Шлагер
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
30
Гауссу Диаките
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Динамо К - Зальцбург
2
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
16
Офсайды
2
1
Количество передач
471
467
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Арена Люблин
Новости команд
Все
Динамо К
Зальцбург
«Динамо» К – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Динамо» К – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 12:50
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+