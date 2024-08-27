27.08.2024, вторник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Аль-Фейха
Аль-Фейха
4-2-3-1
1
Аль-Дукайл
4
Аль-Хайбари
47
25
Абди
2
Аль-Рашиди
60
Аль-Кааби
75
Аль-Рамма
6
7
Аль-Харти
14
Аль-Биши
10
Сакала
4-1-3-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
4
Ляпорт
78
Ладжами
13
Теллес
77
Брозович
10
Мане
94
Талиска
29
Гариб
7
Роналду
25
Отавио
6
8
Посуэло
8
Посуэло
6
14
Аль-Биши
8
Аль-Хараджин
8
Аль-Хараджин
14
Аль-Биши
75
Аль-Рамма
27
27
75
Аль-Рамма
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
78
Ладжами
77
Брозович
8
Мухтар
8
Мухтар
77
Брозович
25
Отавио
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
25
Отавио
29
Гариб
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
29
Гариб
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Наср
13
Sattam Al Shammari
ВР
52
Орландо Москера
ВР
46
Osama Al Turki
ЦЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Sattam Al Shammari
ВР
52
Орландо Москера
ВР
46
Osama Al Turki
ЦЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Наср
2
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
6
10
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
6
Офсайды
3
3
Количество передач
412
530
Сейвы
6
5
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фейха» против «Аль-Насра», 2-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фейха» – «Аль-Наср»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko.
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Источник: «Бомбардир»