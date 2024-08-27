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  • «Аль-Фейха» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

«Аль-Фейха» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

27 августа 2024, 19:50
Аль-Фейха
27.08.2024, вторник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 4
Завершен
Аль-Наср
87' Ф. Сакала
5' Талиска 45+10' К. Роналду 85' М. Брозович 90+5' Талиска
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
(К) ЦЗ
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
25
Фарис Абди
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
6
Ali Al Hussain
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Фейха
13
Sattam Al Shammari
ВР
52
Орландо Москера
ВР
46
Osama Al Turki
ЦЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
27
Redha Alabdullah
ЦФ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Али Мухтар
ОП
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
4-2-3-1
1
Аль-Дукайл
4
Аль-Хайбари
47
25
Абди
2
Аль-Рашиди
60
Аль-Кааби
75
Аль-Рамма
6
7
Аль-Харти
14
Аль-Биши
10
Сакала
4-1-3-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
4
Ляпорт
78
Ладжами
13
Теллес
77
Брозович
10
Мане
94
Талиска
29
Гариб
7
Роналду
25
Отавио
6
8
Посуэло
8
Посуэло
6
14
Аль-Биши
8
Аль-Хараджин
8
Аль-Хараджин
14
Аль-Биши
75
Аль-Рамма
27
27
75
Аль-Рамма
78
Ладжами
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
78
Ладжами
77
Брозович
8
Мухтар
8
Мухтар
77
Брозович
25
Отавио
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
25
Отавио
29
Гариб
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
29
Гариб
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Наср
13
Sattam Al Shammari
ВР
52
Орландо Москера
ВР
46
Osama Al Turki
ЦЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Sattam Al Shammari
ВР
52
Орландо Москера
ВР
46
Osama Al Turki
ЦЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
60
Saad Haqawi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Наср
2
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
6
10
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
6
Офсайды
3
3
Количество передач
412
530
Сейвы
6
5
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
6
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фейха» против «Аль-Насра», 2-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фейха»«Аль-Наср»

Аль-Фейха – Аль-Наср смотреть онлайн 27 августа

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Фейха
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