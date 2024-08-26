26.08.2024, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
Испания. Примера, 3 тур
4 : 3
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-2-3-1
13
Конде
23
Кардона
3
Байи
39
Альбиоль
26
Фемения
14
Комесанья
10
Парехо
10
Баэна
7
Данжума
10
Пино
7
Морено
4-2-2-2
25
Вильяр
22
Манкильо
5
Каррейра
30
Мингеса
15
Старфельт
16
Жаилсон
6
Мориба
23
Родригес
19
Бамба
7
Иглесиас
7
Гонсалес
3
Байи
2
Кошта
2
Кошта
3
Байи
10
Баэна
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Баэна
10
Пино
19
Пепе
19
Пепе
10
Пино
7
Морено
7
Перес
7
Перес
7
Морено
7
Данжума
11
Барри
11
Барри
7
Данжума
22
Манкильо
19
Сведберг
19
Сведберг
22
Манкильо
5
Каррейра
23
Альварес
23
Альварес
5
Каррейра
6
Мориба
8
Бельтран
8
Бельтран
6
Мориба
7
Гонсалес
10
Аспас
10
Аспас
7
Гонсалес
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
11
Илиас Акомах
ПВ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Вильярреал - Сельта
4
3
Всего ударов по воротам
24
20
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
7
Офсайды
2
1
Количество передач
449
563
Сейвы
4
6
Точность передач %
89
89
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
16
15
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
3.64
2.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Сельты»», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»