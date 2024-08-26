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  • «Вильярреал» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

«Вильярреал» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

26 августа 2024, 21:20
Вильярреал
26.08.2024, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
4 : 3
Завершен
Сельта
26' С. Кардона 60' Т. Барри 64' Жаилсон (АГ) 90+10' Д. Парехо
12' Б. Иглесиас 31' О. Мингеса 80' К. Старфельт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К) ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сельта
25
Иван Вильяр
(К) ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
16
Жаилсон
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
11
Илиас Акомах
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
4-2-3-1
13
Конде
23
Кардона
3
Байи
39
Альбиоль
26
Фемения
14
Комесанья
10
Парехо
10
Баэна
7
Данжума
10
Пино
7
Морено
4-2-2-2
25
Вильяр
22
Манкильо
5
Каррейра
30
Мингеса
15
Старфельт
16
Жаилсон
6
Мориба
23
Родригес
19
Бамба
7
Иглесиас
7
Гонсалес
3
Байи
2
Кошта
2
Кошта
3
Байи
10
Баэна
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Баэна
10
Пино
19
Пепе
19
Пепе
10
Пино
7
Морено
7
Перес
7
Перес
7
Морено
7
Данжума
11
Барри
11
Барри
7
Данжума
22
Манкильо
19
Сведберг
19
Сведберг
22
Манкильо
5
Каррейра
23
Альварес
23
Альварес
5
Каррейра
6
Мориба
8
Бельтран
8
Бельтран
6
Мориба
7
Гонсалес
10
Аспас
10
Аспас
7
Гонсалес
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
11
Илиас Акомах
ПВ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Вильярреал - Сельта
4
3
Всего ударов по воротам
24
20
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
7
Офсайды
2
1
Количество передач
449
563
Сейвы
4
6
Точность передач %
89
89
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
16
15
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
3.64
2.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Сельты»», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Комо»

«Вильярреал» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Вильярреал
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