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Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Ювентуса»», 2-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Ювентус»