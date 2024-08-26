26.08.2024, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Григорис Кастанос
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
3-1-1-2-3
96
Монтипо
27
Давидович
42
Коппола
96
Маньяни
21
Белахьян
88
Лазович
11
Дуда
38
Чачуа
14
Роша Ливраменто
25
Москера
10
Суслов
3-3-2-2
20
Ди Грегорио
4
Гатти
3
Бремер
32
Кабаль
37
Савона
5
Локателли
20
Камбьясо
44
Фаджоли
11
Мбангула
10
Йылдыз
28
Влахович
96
Маньяни
3
Фрезе
3
Фрезе
96
Маньяни
11
Дуда
80
Силва
80
Силва
11
Дуда
88
Лазович
21
Харруи
21
Харруи
88
Лазович
14
Роша Ливраменто
17
Алиду
17
Алиду
14
Роша Ливраменто
32
Кабаль
73
Рухи
73
Рухи
32
Кабаль
37
Савона
15
Калюлю
15
Калюлю
37
Савона
4
Гатти
13
Данило
13
Данило
4
Гатти
11
Мбангула
12
Луис
12
Луис
11
Мбангула
Остались в запасе
Верона
Ювентус
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
22
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Лоренцо Ангеле
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
22
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Лоренцо Ангеле
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Верона - Ювентус
2
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
7
7
Офсайды
1
1
Количество передач
278
459
Сейвы
2
0
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.27
1.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Ювентуса»», 2-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»