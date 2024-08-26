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  • «Верона» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

«Верона» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

26 августа 2024, 20:35
Верона
26.08.2024, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 3
Завершен
Ювентус
28' Д. Влахович 39' Н. Савона 53' Д. Влахович (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К) ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
11
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
37
Николо Савона
ЦЗ
4
Федерико Гатти
(К) ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
44
Николо Фаджоли
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Григорис Кастанос
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Лоренцо Ангеле
ЦФ
3-1-1-2-3
96
Монтипо
27
Давидович
42
Коппола
96
Маньяни
21
Белахьян
88
Лазович
11
Дуда
38
Чачуа
14
Роша Ливраменто
25
Москера
10
Суслов
3-3-2-2
20
Ди Грегорио
4
Гатти
3
Бремер
32
Кабаль
37
Савона
5
Локателли
20
Камбьясо
44
Фаджоли
11
Мбангула
10
Йылдыз
28
Влахович
96
Маньяни
3
Фрезе
3
Фрезе
96
Маньяни
11
Дуда
80
Силва
80
Силва
11
Дуда
88
Лазович
21
Харруи
21
Харруи
88
Лазович
14
Роша Ливраменто
17
Алиду
17
Алиду
14
Роша Ливраменто
32
Кабаль
73
Рухи
73
Рухи
32
Кабаль
37
Савона
15
Калюлю
15
Калюлю
37
Савона
4
Гатти
13
Данило
13
Данило
4
Гатти
11
Мбангула
12
Луис
12
Луис
11
Мбангула
Остались в запасе
Верона
Ювентус
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
22
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Лоренцо Ангеле
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
7
Стефан Митрович
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
22
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Лоренцо Ангеле
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Верона - Ювентус
2
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
7
7
Офсайды
1
1
Количество передач
278
459
Сейвы
2
0
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.27
1.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Ювентуса»», 2-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Ювентус»

«Верона» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Верона
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