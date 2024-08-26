26.08.2024, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Мишель Адопо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
3-3-2-2
1
Скуффет
27
Ацци
26
Мина
5
Луперто
3
Ауджелло
18
Прати
4
Цаппа
14
Дейола
18
Марин
11
Лувумбо
91
Пикколи
3-3-1-3
25
Рейна
13
Доссена
93
Барба
5
Морено
6
Йовине
23
Браунедер
36
Маццителли
7
Стрефецца
7
Да Кунья
11
Белотти
10
Кутроне
3
Ауджелло
33
Оберт
33
Оберт
3
Ауджелло
26
Мина
19
Паломино
19
Паломино
26
Мина
18
Прати
8
Адопо
8
Адопо
18
Прати
11
Лувумбо
18
Лападула
18
Лападула
11
Лувумбо
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
13
Доссена
18
Гольданига
18
Гольданига
13
Доссена
23
Браунедер
21
Перроне
21
Перроне
23
Браунедер
36
Маццителли
6
Роберто
6
Роберто
36
Маццителли
7
Да Кунья
10
Пас
10
Пас
7
Да Кунья
11
Белотти
9
Черри
9
Черри
11
Белотти
Остались в запасе
Кальяри
Комо
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
39
Алие Фадера
ЛВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
39
Алие Фадера
ЛВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Кальяри - Комо
2
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
10
Офсайды
1
3
Количество передач
361
422
Сейвы
3
5
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Комо»», 2-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»