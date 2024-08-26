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  • «Кальяри» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

«Кальяри» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

26 августа 2024, 18:20
Кальяри
26.08.2024, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Комо
44' Р. Пикколи
53' П. Кутроне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Кальяри
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Мишель Адопо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
16
Янник Энгельхардт
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-3-2-2
1
Скуффет
27
Ацци
26
Мина
5
Луперто
3
Ауджелло
18
Прати
4
Цаппа
14
Дейола
18
Марин
11
Лувумбо
91
Пикколи
3-3-1-3
25
Рейна
13
Доссена
93
Барба
5
Морено
6
Йовине
23
Браунедер
36
Маццителли
7
Стрефецца
7
Да Кунья
11
Белотти
10
Кутроне
3
Ауджелло
33
Оберт
33
Оберт
3
Ауджелло
26
Мина
19
Паломино
19
Паломино
26
Мина
18
Прати
8
Адопо
8
Адопо
18
Прати
11
Лувумбо
18
Лападула
18
Лападула
11
Лувумбо
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
13
Доссена
18
Гольданига
18
Гольданига
13
Доссена
23
Браунедер
21
Перроне
21
Перроне
23
Браунедер
36
Маццителли
6
Роберто
6
Роберто
36
Маццителли
7
Да Кунья
10
Пас
10
Пас
7
Да Кунья
11
Белотти
9
Черри
9
Черри
11
Белотти
Остались в запасе
Кальяри
Комо
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
39
Алие Фадера
ЛВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
39
Алие Фадера
ЛВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Кальяри - Комо
2
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
10
Офсайды
1
3
Количество передач
361
422
Сейвы
3
5
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Комо»», 2-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри»«Комо»

«Кальяри» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Кальяри
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