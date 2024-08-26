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Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Комо»», 2-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Комо»