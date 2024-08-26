26.08.2024, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Левый берег
Левый берег
2-1-5-1
1
2
Соколов
5
Самар
97
Якимов
14
18
Дедух
44
Банада
96
17
38
4-2-1-3
1
Рудько
3
Кисиль
91
Бутко
6
86
Удод
8
28
Габелок
7
Петряк
9
77
11
Попов
Сантос
13
Шаповал
13
Шаповал
Сантос
97
Якимов
50
50
97
Якимов
96
11
11
96
17
19
19
17
14
26
26
14
28
Габелок
27
Васильев
27
Васильев
28
Габелок
8
6
Белошевский
6
Белошевский
8
Остались в запасе
Левый берег
Черноморец
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
16
Yevhen Yanovych
ЦП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
16
Yevhen Yanovych
ЦП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Левый берег - Черноморец
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Черноморца»», 4-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»