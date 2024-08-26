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  • «Левый берег» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

«Левый берег» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

26 августа 2024, 14:20
Левый берег
26.08.2024, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
29' А. Якимов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
2
Олег Соколов
ЦЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
17
Ivan Kogut
ЦП
14
Andriy Spivakov
ЦП
18
Руслан Дедух
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
96
Oleg Synytsia
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
8
Jon Šporn
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
26
Taras Halas
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
6
Богдан Белошевский
ОП
16
Yevhen Yanovych
ЦП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
2-1-5-1
1
2
Соколов
5
Самар
97
Якимов
14
18
Дедух
44
Банада
96
17
38
4-2-1-3
1
Рудько
3
Кисиль
91
Бутко
6
86
Удод
8
28
Габелок
7
Петряк
9
77
11
Попов
Сантос
13
Шаповал
13
Шаповал
Сантос
97
Якимов
50
50
97
Якимов
96
11
11
96
17
19
19
17
14
26
26
14
28
Габелок
27
Васильев
27
Васильев
28
Габелок
8
6
Белошевский
6
Белошевский
8
Остались в запасе
Левый берег
Черноморец
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
16
Yevhen Yanovych
ЦП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
25
Сергей Косовский
ОП
29
Ким Приходько
ОП
27
Ernest Astakhov
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
10
Oleksiy Lytovchenko
ЦФ
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
16
Yevhen Yanovych
ЦП
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
70
Joao Custodio Silverio Neto
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Левый берег - Черноморец
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Левый берег» против «Черноморца»», 4-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Левый берег» – «Черноморец»

«Левый берег» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Черноморец Левый берег
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