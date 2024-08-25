25.08.2024, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Леганес
Леганес
4-1-2-1-2
12
Сориано
15
Эрнандес
4
Арамбарри
55
Гонсалес
19
Розье
91
Нею
5
Брашанац
8
Сиссе
14
Родригес
24
де ла Фуэнте
19
Раба
4-2-2-2
24
Силлессен
35
Мармоль
3
Муньос
26
Маккена
4
Суарес
2
Парк
14
Муньос
20
Родригес
10
Молейро
9
МакБарни
19
Рамирес
8
Сиссе
15
Франкеса
15
Франкеса
8
Сиссе
14
Родригес
2
Альтимира
2
Альтимира
14
Родригес
5
Брашанац
13
Тапиа
13
Тапиа
5
Брашанац
19
Раба
19
Крус
19
Крус
19
Раба
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
10
Молейро
12
Лойодиче
12
Лойодиче
10
Молейро
20
Родригес
14
Фустер
14
Фустер
20
Родригес
2
Парк
11
Рамирес
11
Рамирес
2
Парк
4
Суарес
17
Росада
17
Росада
4
Суарес
3
Муньос
17
Мата
17
Мата
3
Муньос
Остались в запасе
Леганес
Лас-Пальмас
36
Альвин Абахас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
23
Динко Хоркаш
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
21
Iván Gil
ЦП
26
Абубакар Бассинга
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
21
Iván Gil
ЦП
26
Абубакар Бассинга
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Леганес - Лас-Пальмас
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
10
Офсайды
1
0
Количество передач
338
516
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Лас-Пальмас», 2-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Вальядолид»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»